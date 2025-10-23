Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dabaco góp thêm hơn 430 tỷ đồng vào công ty con

23-10-2025 - 10:25 AM | Doanh nghiệp

Dabaco dự kiến góp 432 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC) đã công bố Quyết định của HĐQT về việc góp bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh (Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh)- công ty con do Dabaco sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo đó, Dabaco dự kiến góp 432 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho công ty con là Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh bằng hình thức góp vốn bằng tiền. Vốn điều lệ của Dịch vụ Thương mại Bắc Ninh sau khi góp vốn bổ sung là 550 tỷ đồng.

Mục đích việc góp vốn bổ sung là để đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng và Chung cư cao cấp để bán Dabaco Lý Thái Tổ.

Dabaco góp thêm hơn 430 tỷ đồng vào công ty con- Ảnh 1.

Phối cảnh tòa nhà phức hợp Dabaco Complex Tower. Ảnh: DBC

Trước đó, HĐQT Dabaco cũng công bố Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân.

Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng là 9,8 triệu cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của Lam Sơn Như Xuân, tổng giá trị tính theo mệnh giá là 98 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Nông nghiệp CNC Lam Sơn Như Xuân mới được thành lập từ ngày 16/4/2025 với vốn điều lệ 70 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại tỉnh Thanh Hóa; ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.

Tính đến ngày 10/7/2025, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 100 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật là bà Lê Thị Phương Linh (SN 1989).

Hiện bà Linh còn đang là Người đại diện theo pháp luật của loạt các doanh nghiệp gồm CTCP Lam Sơn Như Xuân, Tổng Công ty Đầu tư Tài chính Hà Thành- CTCP và CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Lam Sơn Như Xuân.


Dabaco, DBC

