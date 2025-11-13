Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Tổng Giám đốc Dabaco Việt Nam đăng ký bán 80.000 cổ phiếu giữa bối cảnh thị giá giảm 18%

13-11-2025 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc Dabaco Việt Nam đăng ký bán 80.000 cổ phiếu giữa bối cảnh thị giá giảm 18%

Trước đó, ông Trần Công Nam, Thành viên HĐQT đã bán 103.500 cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 218.513 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ), về 115.013 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 23/10.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC) thông báo ông Hoàng Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc vừa đăng ký bán 80.000 cổ phiếu DBC, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Chung sở hữu 230.000 cổ phiếu, chiếm 0,06%.

Sau khi hoàn tất, ông Chung dự kiến nắm giữ 150.000 cổ phiếu, chiếm khoảng 0,039% vốn.

Giao dịch được thực hiện thông qua cả hình thức khớp lệnh và thỏa thuận, thời gian thực hiện dự kiến từ 14/11/2025 đến 12/12/2025.

Phó Tổng Giám đốc Dabaco Việt Nam đăng ký bán 80.000 cổ phiếu giữa bối cảnh thị giá giảm 18%- Ảnh 1.

Về diễn biến cổ phiếu, từ ngày 14/8 tới ngày 12/11, cổ phiếu DBC giảm 18%, từ 31.250 đồng về 25.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo thị giá DBC ngày 12/11, ông Chung dự kiến thu về hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Công Nam, Thành viên HĐQT đã bán 103.500 cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 218.513 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ), về 115.013 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 23/10.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu thuần của Dabaco đạt 4.841 tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 342 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.358 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế 9 tháng ước 1.357 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và vượt gần 35% kế hoạch năm đã công bố. 

Dabaco (DBC) rót 2.700 tỷ đồng làm dự án trung tâm thương mại và chung cư cao cấp tại Bắc Ninh

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong nhà máy sợi tơ tằm xuất khẩu giá 1,6 triệu đồng/kg của Bầu Đức có gì?

Bên trong nhà máy sợi tơ tằm xuất khẩu giá 1,6 triệu đồng/kg của Bầu Đức có gì? Nổi bật

Hãng mì gói 50 năm tuổi làm nên "Tỷ phú của các tỷ phú" đất Sài Gòn giờ ra sao?

Hãng mì gói 50 năm tuổi làm nên "Tỷ phú của các tỷ phú" đất Sài Gòn giờ ra sao? Nổi bật

Chủ tịch Lê Phước Vũ lập công ty 1.000 tỷ nắm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng trong nỗ lực cuối cùng trước khi rút khỏi Hoa Sen

Chủ tịch Lê Phước Vũ lập công ty 1.000 tỷ nắm chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng trong nỗ lực cuối cùng trước khi rút khỏi Hoa Sen

09:18 , 13/11/2025
Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư

Cận cảnh cao ốc vị trí 'kim cương' được bà Trương Mỹ Lan xin tiếp tục đầu tư

09:17 , 13/11/2025
Một doanh nghiệp sắp chia gần 5.500 tỷ cho Bộ Công Thương

Một doanh nghiệp sắp chia gần 5.500 tỷ cho Bộ Công Thương

08:24 , 13/11/2025
Chiêu xoay tiền của doanh nghiệp

Chiêu xoay tiền của doanh nghiệp

08:07 , 13/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên