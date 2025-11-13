Phó Tổng Giám đốc Dabaco Việt Nam đăng ký bán 80.000 cổ phiếu giữa bối cảnh thị giá giảm 18%

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC) thông báo ông Hoàng Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc vừa đăng ký bán 80.000 cổ phiếu DBC, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Chung sở hữu 230.000 cổ phiếu, chiếm 0,06%.

Sau khi hoàn tất, ông Chung dự kiến nắm giữ 150.000 cổ phiếu, chiếm khoảng 0,039% vốn.

Giao dịch được thực hiện thông qua cả hình thức khớp lệnh và thỏa thuận, thời gian thực hiện dự kiến từ 14/11/2025 đến 12/12/2025.

Về diễn biến cổ phiếu, từ ngày 14/8 tới ngày 12/11, cổ phiếu DBC giảm 18%, từ 31.250 đồng về 25.400 đồng/cổ phiếu. Ước tính theo thị giá DBC ngày 12/11, ông Chung dự kiến thu về hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Công Nam, Thành viên HĐQT đã bán 103.500 cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 218.513 cổ phiếu (0,06% vốn điều lệ), về 115.013 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện ngày 23/10.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu thuần của Dabaco đạt 4.841 tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 342 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.358 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế 9 tháng ước 1.357 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ và vượt gần 35% kế hoạch năm đã công bố.