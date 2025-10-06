Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2025: CP, Lộc Trời từ top 1, top 2 nay không lọt bảng xếp hạng, Dabaco, BAF dẫn trước HAGL

06-10-2025 - 15:26 PM | Doanh nghiệp

So với năm 2024, bảng xếp hạng năm nay chứng kiến một cuộc xáo trộn lớn, đặc biệt là sự vắng mặt của những tên tuổi từng chiếm giữ các vị trí cao nhất.

Ngày 06/10/2025, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2025.

Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 9/2025.

So với năm 2024, bảng xếp hạng năm nay chứng kiến một cuộc xáo trộn lớn, đặc biệt là sự vắng mặt của những tên tuổi từng chiếm giữ các vị trí cao nhất. Các doanh nghiệp này bao gồm Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, từng giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng năm 2024; Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, xếp thứ hai trong năm 2024; và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh SEED đứng ở vị trí thứ 8.

Top 10 năm nay có sự góp mặt của ba doanh nghiệp mới là Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (Agris), vừa xuất hiện đã thay thế vị trí số 1; Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam thay thế vị trí số 2 và Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam thay thế vị trí số 8.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (Vinamilk) đã vươn lên vị trí thứ 3. Tương tự, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng có bước tiến trong bảng xếp hạng vượt lên trước Hoàng Anh Gia Lai.

Trong nhiều thập kỷ, nông nghiệp luôn được coi là “trụ đỡ” của nền kinh tế Việt Nam, giữ vai trò ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và đóng góp tích cực cho cán cân thương mại.

Điểm mạnh của ngành đến từ sự kết hợp giữa nền tảng vững chắc và động lực đổi mới.

Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với những điểm yếu cố hữu cần được khắc phục. Rào cản lớn nhất là thực trạng sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho việc áp dụng công nghệ trên quy mô lớn và đồng bộ. Về chiều sâu, mức đầu tư cho R&D còn chưa đồng đều; khảo sát cho thấy khoảng 2/3 doanh nghiệp chi dưới 3% doanh thu cho R&D, một tỷ lệ có thể làm chậm quá trình đổi mới sáng tạo từ gốc.

Quan trọng hơn cả, ngành đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng liên ngành. Đây không còn là nhận định cảm tính mà đã được 25% doanh nghiệp xác nhận là rào cản lớn thứ hai kìm hãm tốc độ phát triển của họ.

Về ngoại cảnh, ngành đang đứng trước những cơ hội to lớn. Trên bình diện toàn cầu, nhu cầu về lương thực an toàn, có thể truy xuất nguồn gốc và được sản xuất bền vững ngày càng tăng, mở ra cánh cửa cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam.

Một cách nghịch lý, cơ hội tăng trưởng đột phá nhất lại được chính các doanh nghiệp nhìn nhận là đến từ thị trường nội địa, với 47,62% cho rằng việc phát triển các dòng sản phẩm cao cấp, có thương hiệu mạnh cho sân nhà là con đường hứa hẹn nhất. Bên cạnh đó, thị trường tín chỉ carbon đang mở ra một nguồn doanh thu hoàn toàn mới và đầy tiềm năng, biến các hoạt động nông nghiệp bền vững thành một tài sản kinh tế.

Cuối cùng, các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới tiếp tục là đòn bẩy quan trọng, giúp mở rộng các thị trường xuất khẩu cao cấp.

Song hành cùng cơ hội là những thách thức không thể xem nhẹ. Rủi ro lớn nhất và khó lường nhất chính là tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, được 65% doanh nghiệp xem là rào cản lớn nhất ngoài vốn và đất đai.

Về phương diện thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các cường quốc nông nghiệp trong khu vực như Thái Lan và Indonesia đòi hỏi Việt Nam phải không ngừng đổi mới để giữ vững vị thế. Cuối cùng, các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường từ các thị trường nhập khẩu ngày càng trở nên nghiêm ngặt, vừa là thách thức, vừa là động lực buộc ngành phải nâng cao tiêu chuẩn chất lượng.

Đại chiến ngành heo tỷ đô: CP, CJ đối đầu với tham vọng lớn chưa từng có của Hòa Phát, Dabaco, BAF

Ngọc Điệp

