Đại chiến ngành heo tỷ đô: CP, CJ đối đầu với tham vọng lớn chưa từng có của Hòa Phát, Dabaco, BAF

06-10-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Trên thị trường thịt heo tỷ đô, các doanh nghiệp nội như Hòa Phát, Dabaco, BAF đang dùng vũ khí công nghệ để thách thức sự thống trị của các ông lớn FDI như C.P. Ai sẽ là người chiến thắng?

Đại chiến ngành heo tỷ đô: CP, CJ đối đầu với tham vọng lớn chưa từng có của Hòa Phát, Dabaco, BAF- Ảnh 1.

Với sức tiêu thụ thuộc top 4 thế giới, xu hướng chăn nuôi công nghiệp tại Việt Nam đang được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp lớn. Dưới tác động của Luật chăn nuôi, thị phần của các doanh nghiệp đã chiếm 44% tổng đàn heo nái cả nước.

Đại chiến ngành heo tỷ đô: CP, CJ đối đầu với tham vọng lớn chưa từng có của Hòa Phát, Dabaco, BAF- Ảnh 2.

Trên sân chơi này, khối doanh nghiệp FDI vẫn đang chiếm ưu thế lớn về quy mô. Thống kê của AgroMonitor tại tháng 6/2025 cho thấy, C.P. Việt Nam (Thái Lan) hiện dẫn đầu với khoảng 350.000 heo nái, nắm giữ hơn 16% thị phần toàn quốc. Theo sau là CJ Vina Agri của Hàn Quốc và Greenfeed Việt Nam.

Đáng chú ý, thương vụ tập đoàn De Heus (Hà Lan) ký kết thỏa thuận mua lại toàn bộ mảng kinh doanh CJ Feed & Care với giá trị hơn 850 triệu USD gần đây càng khẳng định sức hút của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp FDI.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nội địa đang cho thấy chiến lược riêng để gia tăng sức cạnh tranh. Lợi thế của Dabaco Group đến từ việc tự chủ vaccine Dịch tả lợn Châu Phi (ASF).

BAF Việt Nam tập trung phát triển mô hình "chung cư heo" công nghệ cao, còn Hòa Phát Nông nghiệp lấy việc tối ưu hóa hiệu suất làm trọng tâm. Tham vọng này càng được củng cố khi Nông nghiệp Hòa Phát cũng vừa chính thức nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến niêm yết vào cuối năm 2025.

Những chiến lược này đang dần mang lại kết quả. Số liệu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy lợi nhuận sau thuế của Dabaco, BAF, Nông Nghiệp Hòa Phát đều ghi nhận mức tăng trưởng so với 2024. Diễn biến này cho thấy cuộc đua giành thị phần sẽ không chỉ còn phụ thuộc vào quy mô, mà ngày càng được quyết định bởi khả năng ứng dụng công nghệ và tối ưu chuỗi giá trị.

350.000 con heo nái đưa C.P. Việt Nam thống trị ngành heo, ‘đại gia’ Việt phất cờ chiếm lại thị trường?

Anh Khôi

