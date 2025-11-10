VNPT muốn thoái toàn bộ vốn tại công ty công nghệ trên sàn

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kế hoạch thoái toàn bộ 2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT, UPCoM: TTN), tương đương 5,45% vốn điều lệ, thông qua giao dịch ngoài hệ thống.

Đây là phần vốn do bà Võ Thị Thanh Hương, Ủy viên HĐQT của TTN, đại diện quản lý. Đợt giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/11 đến 11/12/2025.

Việc chuyển nhượng vốn của VNPT đầu tư tại Công ty VNTT nhằm thực hiện Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 và Văn bản số 1944/UBQLV-CNHT ngày 28/8/2024 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thoái vốn tại 24 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn đã được phê duyệt. ﻿

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đã yêu cầu VNPT khẩn trương triển khai việc rút vốn nhằm tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, đặc biệt là hạ tầng số và dịch vụ số.



Người có liên quan giao dịch, bà Võ Thị Thanh Hương, hiện không sở hữu cổ phiếu TTN, vì vậy việc chuyển nhượng hoàn toàn mang tính chất tái cơ cấu vốn của tập đoàn mẹ, không phải giao dịch cá nhân.



﻿Trước đó, VNPT công bố sẽ đấu giá công khai toàn bộ phần vốn tại VNTT vào ngày 3/11, khởi điểm 28.492 đồng/cp. Thị giá hiện tại của TTN khoảng 17.000 đồng.

Tổng giá trị cả lô gần 57 tỷ đồng. Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền cọc từ ngày 08-27/10, phiên đấu giá dự kiến tổ chức lúc 9h30 ngày 03/11 tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), cũng là tổ chức tư vấn cho thương vụ.

VNPT cũng thông báo bán đấu giá công khai toàn bộ 360.000 cổ phiếu CTCP Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu Điện (UPCoM: PTO), chiếm tỷ lệ 30% vốn. Sau giao dịch, VNPT sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại PTO. Giá khởi điểm được ấn định ở mức 50.598 đồng/cp, tương đương tổng giá trị cả lô hơn 18 tỷ đồng.﻿

Song song đó, VNPT thông báo bán đấu giá 4,2 triệu cổ phần của CTCP Thanh toán Điện tử VNPT (VNPT EPAY), giá khởi điểm đưa ra là 17.588 đồng/cp, tương đương tổng giá trị cả lô gần 74 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 17/11 tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), đơn vị tư vấn cho thương vụ.

VNTT được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ số cho các khu công nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu gần 110 tỷ đồng, được nâng lên hơn 367 tỷ đồng vào năm 2022 và duy trì đến nay. VNTT đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển hệ sinh thái viễn thông và công nghệ thông tin tại các khu công nghiệp của Becamex - cổ đông lớn nhất hiện sở hữu nắm 48,59% vốn VNTT.