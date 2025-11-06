Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…

06-11-2025 - 10:35 AM | Doanh nghiệp

Cục Thuế TP.HCM vừa ký kết hợp tác với nhiều nhà cung cấp giải pháp lớn nhằm hỗ trợ toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…- Ảnh 1.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Thuế TP.HCM với các nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ HKD

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành thuế đang đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc để 100% hộ kinh doanh chuyển sang phương pháp kê khai từ ngày 01/01/2026, thay thế hoàn toàn hình thức thuế khoán. Theo Công văn 4948/CT-NVT, Cục Thuế đã yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và tuyên truyền để đảm bảo đúng lộ trình.

Riêng tại TP.HCM, Cục Thuế đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp vào chiều 03/11/2025. Đây là hoạt động nhằm triển khai Đề án 3389 và kế hoạch "60 ngày cao điểm", với mục tiêu xóa bỏ cơ chế thuế khoán đối với 364.461 hộ kinh doanh (tính đến 31/10/2025) đang được Cục Thuế quản lý.

Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…- Ảnh 2.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp

Mục tiêu được đặt ra là chuyển đổi 100% các hộ này sang phương pháp nộp thuế theo kê khai. Việc kê khai sẽ dựa trên dữ liệu giao dịch, hóa đơn điện tử và thông tin kết nối với các nền tảng số. Lộ trình của TP.HCM đặt ra là hoàn thành việc chuyển đổi từ ngày 01/01/2026, trùng với mốc thời gian của cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Cục Thuế TP.HCM, nhấn mạnh việc này nhằm thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đồng thời, đề án cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch trong quản lý thuế.

Tham gia ký kết và cam kết đồng hành cùng cơ quan thuế có các đơn vị như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Viễn thông TP.HCM (VNPT), Viettel TP.HCM, Công ty Cổ phần Misa, Công ty Cổ phần Công nghệ Kiot Viet, Sapo, Softdreams và M-Invoice, cùng 21 đối tác giải pháp liên quan.

Các đơn vị này sẽ cung cấp giải pháp công nghệ, đồng thời cử đội ngũ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn, giải quyết khó khăn. Tại buổi lễ, một số doanh nghiệp đã công bố các gói ưu đãi ban đầu, như Ngân hàng ACB giới thiệu gói "Đồng Minh Thông Thái" và "Tài khoản Tài lộc", hay Công ty Misa thông báo hỗ trợ miễn phí phần mềm MISA eShop cho các hộ kinh doanh.

Hỗ trợ 364.000 hộ kinh doanh kê khai thuế: Cục Thuế TP.HCM ký kết với VNPT, Viettel, Misa…- Ảnh 3.

3 nhóm HKD và nghĩa vụ thuế

Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi, cơ quan thuế khuyến cáo hộ kinh doanh cần chủ động cập nhật thông tin đăng ký thuế, tạo và sử dụng tài khoản Thuế điện tử (eTax Mobile). Các hộ kinh doanh cũng cần ghi chép đầy đủ doanh thu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định (đặc biệt với hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm).

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

