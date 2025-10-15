VNPT bắt tay cùng đại bàng bán dẫn toàn cầu ra mắt trung tâm Xuất sắc, hướng tới người Việt làm chủ công nghệ lõi

Ngày 14/10, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Qualcomm ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC).

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, VNPT đặt trọng tâm vào ba trụ cột, gồm:

Một là hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững, bao gồm mạng 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng kết nối thế hệ mới.

Hai là, hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ số Make in Vietnam, phục vụ Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Ba là, công nghệ lõi do người Việt làm chủ, từ trí tuệ nhân tạo, IoT, điện toán biên đến công nghệ bán dẫn.

Trong đó, VQEC được định vị là trung tâm nghiên cứu – đổi mới sáng tạo tầm khu vực, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và startup công nghệ. VQEC sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 8/2025, VNPT và Qualcomm đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hướng tới việc thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC). Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và phát triển công nghệ lõi toàn cầu.

Qualcomm là một trong những tên tuổi hàng đầu trong ngành bán dẫn toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ, chuyên thiết kế và phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông không dây theo mô hình “không sở hữu nhà máy” (fabless). Tập đoàn này nổi bật với vai trò tiên phong trong việc phát triển các công nghệ lõi như CDMA, 3G, 4G LTE và đặc biệt là 5G – lĩnh vực mà Qualcomm đang giữ vị trí dẫn đầu thế giới.