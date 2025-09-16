VNPT được trao giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Trong không khí trang trọng, nơi "di sản quá khứ, thành tựu hiện tại và tầm nhìn tương lai cùng hòa quyện", thành công vang dội của Triển lãm đã trở thành bối cảnh ý nghĩa để tôn vinh những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của đất nước.

Giữa hàng trăm không gian trưng bày được đầu tư công phu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu". Giải thưởng ghi nhận những đơn vị có đóng góp nổi bật trong thiết kế, dàn dựng và chiều sâu nội dung và do một hội đồng uy tín đánh giá, chấm điểm.

Đối với một sự kiện tầm vóc quốc gia mang một ý nghĩa đặc biệt, theo tiêu chí của Ban tổ chức, các gian hàng trưng bày không chỉ được đánh giá về thẩm mỹ, mà còn là sự vinh danh dành cho những đơn vị có "đóng góp nổi bật trong thiết kế, dàn dựng và tổ chức trưng bày", là sự ghi nhận cả về hình thức lẫn chiều sâu nội dung và hiệu quả truyền thông.

Việc VNPT được xướng tên bên cạnh các ban, bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố tiêu biểu khác đã khẳng định vị thế và tầm vóc của một tập đoàn kinh tế - công nghệ hàng đầu, một "đầu tàu kinh tế" của đất nước.

Đại diện VNPT nhận giải thưởng Không gian trưng bày tiêu biểu từ Ban Tổ chức

Giải thưởng không chỉ là sự khẳng định cho sự đầu tư nghiêm túc và sáng tạo không ngừng của VNPT, mà còn là minh chứng cho năng lực của Tập đoàn trong việc "kể chuyện" bằng công nghệ – biến những giải pháp số phức tạp thành những trải nghiệm trực quan, hấp dẫn và truyền cảm hứng.

"Dòng chảy thời gian" - Nơi Di sản và Tương lai Số hội tụ

Tọa lạc tại vị trí trung tâm "Sảnh 2 – Phân khu Đầu tàu kinh tế", không gian trình diễn dịch vụ và công nghệ của VNPT với chủ đề "Dòng chảy thời gian" đã gây ấn tượng mạnh mẽ, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước song hành cùng sự lớn mạnh vững bước tiên phong của ngành Bưu điện và nay là VNPT.

Không chỉ trưng bày sản phẩm, VNPT đã mang đến một hệ sinh thái số toàn diện, thể hiện rõ vai trò trụ cột trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Khách tham quan có thể tìm hiểu về các nền tảng Hạ tầng số (5G, trung tâm dữ liệu IDC, điện toán đám mây VNPT Cloud), Chính phủ số (hệ sinh thái oneGOV, trung tâm điều hành thông minh IOC), Kinh tế số (nền tảng doanh nghiệp SME và các giải pháp cho doanh nghiệp), và Xã hội số (truyền hình MyTV, hệ sinh thái nhà thông minh, Giáo dục số vnEdu, Tài chính số VNPT Money).

Cùng với đó Phân khu này thể hiện tầm nhìn và năng lực công nghệ vượt trội của VNPT, tập trung vào hai lĩnh vực mũi nhọn. Đó là hệ sinh thái VNPT AI với các ứng dụng đột phá như định danh điện tử eKYC và AI tạo sinh (Generative AI); và hệ sinh thái An toàn thông tin VNPT Cyber Immunity.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại không gian trưng bày của VNPT - Ảnh Minh Quyết

Các em nhỏ, hào hứng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) tại không gian trưng bày của VNPT

Đằng sau những màn trình diễn công nghệ ấn tượng là vai trò thầm lặng nhưng tối quan trọng. VNPT đã tổng lực ra quân, đảm bảo hạ tầng viễn thông - CNTT vững chắc, an toàn tuyệt đối cho Triển lãm nói riêng và toàn bộ Đại lễ Quốc khánh nói chung. Hàng ngàn trạm phát sóng 3G/4G/5G đã được tăng cường, cùng các kịch bản an toàn an ninh mạng được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất với các sự kiện trọng đại của đất nước. Những giải pháp này không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ mà còn thể hiện cam kết của VNPT trong việc kiến tạo một cuộc sống thông minh, tiện ích cho người dân.

Tầm nhìn VNPT - Tiên phong Kiến tạo Tương lai Số

Những gì VNPT trình diễn tại Triển lãm là sự cụ thể hóa cho một tầm nhìn chiến lược lớn lao đã được Chính phủ phê duyệt. Theo "Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035", VNPT đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống thành một tập đoàn công nghệ lấy "hạ tầng số, công nghệ số, dịch vụ số làm chủ đạo".

Tập đoàn đang tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh Nghiên cứu & Phát triển (R&D) để làm chủ các công nghệ lõi như AI, 6G; xây dựng Hạ tầng số và Nền tảng số quốc gia với mạng 5G, các Trung tâm điều hành thông minh (IOC); và thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Gian hàng ấn tượng và giải thưởng danh giá tại Triển lãm chính là kết quả của một quá trình đầu tư chiến lược, bám sát và tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã khép lại thành công, lan tỏa niềm tự hào và khát vọng về một Việt Nam hùng cường. Trong thành công chung đó, giải thưởng mà VNPT nhận được không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Tập đoàn tiếp tục vững bước trên con đường tiên phong làm chủ công nghệ, dẫn dắt chuyển đổi số, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của dân tộc.