Nữ cổ đông bí ẩn mạnh tay chi tiền gom cổ phiếu Vietravel

Tuần này, có 20 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 16 công ty trả cổ tức bằng tiền, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Hơn 1.000 cổ đông giao dịch

Công ty CP Du lịch Vietravel (Vietravel - mã chứng khoán: VTR) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, Vietravel đã phân phối thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% số lượng chào bán cho 1.137 cổ đông, thu về gần 344 tỷ đồng.

Bà Thủy Tiên đã chi 144 tỷ đồng để sở hữu thêm 6 triệu cổ phiếu VTR.

Sau khi trừ chi phí, số tiền Vietravel thu được đạt hơn 343 tỷ đồng, vốn điều lệ hiện tăng lên 573 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của công ty.

Trước đó, VTR thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu. Theo danh sách cổ đông của công ty, hiện bà Nguyễn Thủy Tiên là cổ đông lớn nhất với lượng cổ phiếu nắm giữ là 12 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,94% vốn điều lệ. Với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, bà Thủy Tiên đã chi 144 tỷ đồng để sở hữu thêm 6 triệu cổ phiếu VTR.

Hồi giữa tháng 3, Tập đoàn Hưng Thịnh đã bán ra 6 triệu cổ phiếu VTR. Sau giao dịch, Hưng Thịnh không còn nắm giữ cổ phần tại Vietravel dù trước đó sở hữu 20,94% vốn và là cổ đông lớn nhất.

Ngược lại, Vietravel ghi nhận một cá nhân tên Nguyễn Thủy Tiên đứng ra mua vào 6 triệu cổ phiếu, trị giá 168 tỷ đồng. Người này được thuyết minh không nắm giữ chức vụ gì tại công ty cũng như không có mối quan hệ nào với các cá nhân, tổ chức liên quan Vietravel.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) vừa công bố nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 9/9. Cụ thể, MSB sẽ phát hành 520 triệu cổ phiếu mới để chia cổ tức với tỷ lệ 20%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 26.000 tỷ đồng lên mức 31.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng.

Hodeco muốn thu 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - mã chứng khoán: HDC) vừa thông qua nghị quyết về phát hành trái phiếu riêng lẻ. Theo đó, Hodeco phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng VNĐ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành tối đa theo mệnh giá là 500 tỷ đồng trong 2 đợt chào bán.

Công ty CP Tôn Đông Á phát hành thêm hơn 34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Công ty CP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 là 26/8 với tỷ lệ 30%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Với hơn 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính GDA phát hành thêm hơn 34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày 28/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 45%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phần được nhận 4.500 đồng. Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM sẽ chi khoảng 57 tỷ đồng để trả cổ tức.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) cho biết, ngày 29/8 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 và nhận cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, PV GAS trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 21%. Với hơn 2.342 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GAS sẽ chi gần 4.920 tỷ đồng để trả cổ tức. Đồng thời, GAS thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:3.