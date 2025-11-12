Vừa nhậm chức 1 tháng, tân Giám đốc FLC Samson Golf & Resort vào diện “chờ” tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế 31,7 tỷ

Theo Thông báo số 3369/TB-THO, ban hành ngày 5/11/2025, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 3/11/2025, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort (FLC Samson Golf & Resort) còn nợ số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp là trên 31,7 tỉ đồng. Con số này chưa bao gồm số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp đang đề nghị gia hạn.

Cơ quan thuế thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày 5/11, nếu FLC Samson Golf & Resort chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, Cục thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với ông Trịnh Hoàng Linh.

Ông Trịnh Hoàng Linh (sinh năm 1984) chỉ mới được thay đổi làm người đại diện theo pháp luật (chức vụ Giám đốc) cho công ty từ ngày 9/10/2025. Trước đó, ông Linh từng giữ chức Kế toán trưởng, sau đó là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh được đưa ra là do doanh nghiệp thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Đáng chú ý, đây là vấn đề lặp lại tại FLC Samson Golf & Resort. Người tiền nhiệm của ông Linh là ông Trịnh Văn Nam (sinh năm 1991), cũng đã nhận một thông báo tương tự. Cụ thể, vào ngày 2/10/2025 – chỉ một tuần trước khi ông Linh nhậm chức – Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo sẽ đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nam. Thậm chí, ông Vũ Anh Tuân, người tiền nhiệm của ông Nam, trước đó cũng đã bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do tương tự.

5 thành viên HĐQT của FLC tại Đại hội, trong đó có ông Trịnh Văn Nam (ngoài cùng bên phải)

Một diễn biến đáng chú ý khác, ông Trịnh Văn Nam vừa được bầu bổ sung vào vị trí Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC. Việc bầu bổ sung diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Tập đoàn FLC ngày 11/11/2025.

Ông Nam, người dù được bầu bổ sung nhưng không nắm giữ cổ phiếu FLC, hiện cũng là Trợ lý thành viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông dược HAI và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC Biscom.

Ngoài khoản nợ thuế nêu trên, FLC Samson Golf & Resort còn đang được ghi nhận nợ hơn 35,8 tỉ đồng bảo hiểm xã hội của 346 lao động, với thời gian chậm đóng kéo dài 50 tháng.