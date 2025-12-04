Nữ Chủ tịch 32 tuổi lên nắm quyền FLC Faros

CTCP Xây dựng FLC Faros (mã CK: ROS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới là bà Phạm Tú Anh, 32 tuổi, thay ông Đào Danh Ngọc chỉ sau 3 tháng nắm quyền.

Bà Tú Anh từng giữ nhiều vị trí quản lý trong hệ sinh thái FLC và là vợ ông Trịnh Văn Nam - người vừa gia nhập HĐQT Tập đoàn FLC. Trong phiên họp cổ đông bất thường cách đây 3 tháng, Ban lãnh đạo khẳng định các thay đổi nhân sự không ảnh hưởng đến định hướng kinh doanh.﻿

Đây đã là lần thứ ba trong năm doanh nghiệp thay chủ tịch, với điểm chung là các lãnh đạo rời nhiệm vì “lý do cá nhân”.

Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Lê Tiến Dũng từ nhiệm và chức này được giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng. Ông Hùng đảm nhiệm đến tháng 9 thì rời ghế.﻿

FLC Faros là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC của Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết. Hiện ông Quyết vẫn sở hữu hơn 23,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 4% vốn.﻿

ROS từng tạo nên một hiện tượng hiếm có trên thị trường chứng khoán khi ngay trong ba tháng đầu niêm yết đã có hơn 30 phiên tăng trần, đưa thị giá tăng gấp 9 lần so với ngày chào sàn. Đến nửa cuối năm 2017, cổ phiếu này leo lên gần 220.000 đồng/cp (giá chưa điều chỉnh), trở thành một trong những mã có thị giá cao nhất thị trường và thậm chí lọt vào rổ VN30. Vốn hóa của ROS từng vượt 100.000 tỷ đồng, ngang hàng với nhóm cổ phiếu đầu ngành thời điểm đó.

Nhưng từ năm 2018, xu hướng đổi chiều. ROS bước vào chu kỳ giảm sâu và kéo dài, đặc biệt lao dốc mạnh sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, khiến thị giá rơi xuống dưới 3.000 đồng. Đến tháng 9/2022, cổ phiếu chính thức bị hủy niêm yết trên HoSE do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.﻿

Từ tháng 3/2022, các ngân hàng đã đồng loạt ngừng giải ngân những khoản vay từng phê duyệt và dừng cấp hạn mức tín dụng mới, do doanh nghiệp được xác định là bên liên quan trong vụ án. Việc dòng vốn ngân hàng bị siết lại khiến nguồn lực tài chính suy giảm mạnh, hoạt động kinh doanh của công ty gần như đình trệ. Để thích ứng, FLC Faros buộc phải tái cơ cấu nợ, tinh giản tối đa bộ máy và tạm ngừng triển khai nhiều hạng mục không cấp thiết.



Nhằm giảm áp lực tài chính và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tháng 9/2025 FLC Faros đã thông qua kế hoạch chào bán 6 triệu cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 10.000 đồng/cp, tức doanh nghiệp có thể thu về tối thiểu 60 tỷ đồng. Đợt chào bán này hướng đến nhóm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, đối tác, chủ nợ và khách hàng của công ty.﻿