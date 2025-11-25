Ông Phạm Nhật Quân Anh (giữa) giữ ghế Tổng giám đốc VinMetal

Quyết định nhân sự cấp cao tại VinMetal diễn ra trong bối cảnh đơn vị này vừa trải qua các đợt tăng vốn và kiện toàn bộ máy kể từ khi thành lập vào đầu tháng 10. Theo thông báo mới nhất, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc VinMetal thay cho ông Đỗ Tiến Sĩ.

Tân Tổng giám đốc VinMetal hiện cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị VinFast và từng kinh qua các vị trí quản lý như Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách hậu mãi toàn cầu của hãng xe điện này.

Việc chuyển giao vị trí điều hành tại VinMetal được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho ông Đỗ Tiến Sĩ quay trở lại dẫn dắt Thép Pomina. Ông Sĩ, người vừa được bổ nhiệm làm CEO VinMetal hồi đầu tháng 11/2025, là nhân sự có thâm niên 30 năm trong ngành thép và là em trai của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch Pomina. Tại Pomina, ông Sĩ sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo chiến lược phục hồi và tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Song song với việc điều chuyển nhân sự, Vingroup và Pomina cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược. Cụ thể, Vingroup cam kết cung cấp gói hỗ trợ vốn lưu động với lãi suất 0% trong thời hạn tối đa 2 năm cho Pomina. Nguồn vốn này được định hướng giúp doanh nghiệp thép khôi phục chuỗi cung ứng, cải thiện dòng tiền và ổn định hoạt động sản xuất nhằm từng bước phục hồi các chỉ số tài chính.

Ảnh minh họa

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Vingroup cũng xác định Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn, bao gồm các công ty thành viên như VinFast, Vinhomes và VinSpeed. Động thái này nằm trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu, đặc biệt phục vụ cho các dự án quy mô lớn về hạ tầng giao thông và công nghiệp mà tập đoàn đang theo đuổi.

Về phía VinMetal, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 6/10 với định hướng gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim. Cơ cấu cổ đông của VinMetal ghi nhận Vingroup nắm giữ 98% vốn, hai người con trai của ông Phạm Nhật Vượng mỗi người sở hữu 1%. Đến ngày 13/11, các cổ đông đã hoàn tất việc góp thêm vốn bằng tiền mặt, nâng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng.

Danh mục sản phẩm mục tiêu của VinMetal bao gồm thép dân dụng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng. Đầu ra của các sản phẩm này được định hướng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất xe điện, xây dựng bất động sản và các dự án hạ tầng trọng điểm như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường sắt đô thị TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Sự hỗ trợ từ Vingroup và sự trở lại của ông Đỗ Tiến Sĩ diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Pomina đang gặp nhiều thách thức. Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp này ghi nhận mức lỗ lũy kế hơn 2.600 tỷ đồng sau 11 quý thua lỗ liên tiếp. Việc có thêm dòng vốn vay ưu đãi và đầu ra ổn định từ hệ sinh thái Vingroup được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt giúp "vua thép" một thời lấy lại đà tăng trưởng và củng cố vị thế trên thị trường nội địa.