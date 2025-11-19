Chưa đầy 1 tháng nữa, nhà máy thép 5 triệu tấn/năm của Vingroup sẽ khởi động tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhât Vượng

Chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh với các dự án của Vingroup

Ngày 6/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Công văn chỉ đạo một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup đang nghiên cứu đầu tư và thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây cũng là quê gốc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.



Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết thời gian qua, Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã triển khai đầu tư nhiều dự án lớn, quan trọng trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Đối với khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, yêu cầu tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (500ha) trước ngày 31/12 và toàn bộ dự án trước ngày 31/3/2026 (trừ phần diện tích đất ở cần bố trí tái định cư).

Đối với nhà máy sản xuất thép, đề nghị hoàn tất lựa chọn khu vực dự kiến xây dựng nhà máy thép trước ngày 30/11/2025, yêu cầu cấp Giấy CNĐKĐT trước 10/12, tổ chức lễ khởi động vào ngày 19/12.

Đối với nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast, yêu cầu cấp Giấy CNĐKĐT trước ngày 30/11.

Công ty sản xuất thép VinMetal

Trước đó, ngày 6/10/2025, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức bước chân vào lĩnh vực luyện kim với việc thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal. Đây được xem là động thái quan trọng trong chiến lược mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ mà Tập đoàn theo đuổi bên cạnh bất động sản và xe điện.

VinMetal có quy mô vốn 10.000 tỷ đồng và được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Nguồn thép sản xuất ra tập trung đáp ứng nhu cầu nội bộ của hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là Vinhomes và VinFast, đồng thời hướng tới đảm bảo nguồn vật liệu chiến lược cho các dự án hạ tầng – giao thông quy mô lớn mà Tập đoàn đang nghiên cứu như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến TP.HCM – Cần Giờ hay Hà Nội – Quảng Ninh.

Không chỉ Vingroup, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long cũng chuẩn bị khởi công dự án sản xuất thép đặc biệt và ray đường sắt Hòa Phát Dung Quất vào ngày 19/12.

Dự án có tổng vốn đầu tư 14.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, hướng tới cung ứng thép hình chất lượng cao (U, I, H, V) và ray đường sắt đặc chủng cho tuyến tốc độ cao Bắc – Nam và mạng lưới metro tại Hà Nội, TP.HCM.

Dự kiến sau 20 tháng xây dựng, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm thương mại đầu tiên vào quý I/2027, qua đó bổ sung nguồn thép chiến lược cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia và đồng thời nâng vị thế luyện kim của Việt Nam trên bản đồ khu vực.