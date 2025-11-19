Tập đoàn Vingroup thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trong ﻿Biên bản kiểm phiếu phục vụ cho việc này, Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông , đại diện/sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần.

Trước đó, tại ﻿báo cáo thường niên năm 2024, Vingroup ghi nhận có 56.857 cổ đông đang sở hữu hơn 3,82 tỷ cổ phiếu VIC tính đến cuối năm 2024.﻿

Như vậy, số lượng cổ đông của Vingroup đã giảm gần 25.600 người trong gần 11 tháng qua.

﻿Trong khi đó, đây là giai đoạn mà cổ phiếu VIC ghi nhận mức tăng 445% từ vùng giá 40.000 đồng lên 220.000 đồng.

Vingroup cũng ghi nhận một nhóm "cổ đông đặc biệt" sở hữu cổ phần nhờ việc ông Phạm Nhật Vượng góp vốn bằng cổ phiếu để thành lập công ty, bao gồm GSM, VinEnergo, VinSpeed.

Một công ty bất động sản từng được góp vốn bằng cổ phiếu VIC là VMI hay CTCP Quản lý và Đầu tư BĐS Hưng Long nay đã sáp nhập vào VinSpeed.

Nhóm này đang sở hữu gần 58% vốn điều lệ của Vingroup﻿.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.