Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đại phẫu' Vingroup: Gần 25.600 cổ đông đã rời đi trong giai đoạn cổ phiếu tăng 445%, nhóm cổ đông đặc biệt xuất hiện nắm 58% vốn

19-11-2025 - 10:22 AM | Doanh nghiệp

'Đại phẫu' Vingroup: Gần 25.600 cổ đông đã rời đi trong giai đoạn cổ phiếu tăng 445%, nhóm cổ đông đặc biệt xuất hiện nắm 58% vốn

Ngày 18/11, Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông, đại diện/sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần.

Tập đoàn Vingroup thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề:  Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Trong ﻿Biên bản kiểm phiếu phục vụ cho việc này, Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông , đại diện/sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần.

Trước đó, tại ﻿báo cáo thường niên năm 2024, Vingroup ghi nhận có 56.857 cổ đông đang sở hữu hơn 3,82 tỷ cổ phiếu VIC tính đến cuối năm 2024.﻿

Như vậy, số lượng cổ đông của Vingroup đã giảm gần 25.600 người trong gần 11 tháng qua.

﻿Trong khi đó, đây là giai đoạn mà cổ phiếu VIC ghi nhận mức tăng 445% từ vùng giá 40.000 đồng lên 220.000 đồng.

photo-1763523350295

Vingroup cũng ghi nhận một nhóm "cổ đông đặc biệt" sở hữu cổ phần nhờ việc ông Phạm Nhật Vượng góp vốn bằng cổ phiếu để thành lập công ty, bao gồm GSM, VinEnergo, VinSpeed.

Một công ty bất động sản từng được góp vốn bằng cổ phiếu VIC là VMI hay CTCP Quản lý và Đầu tư BĐS Hưng Long nay đã sáp nhập vào VinSpeed.

Nhóm này đang sở hữu gần 58% vốn điều lệ của Vingroup﻿.

'Đại phẫu' Vingroup: Gần 25.600 cổ đông đã rời đi trong giai đoạn cổ phiếu tăng 445%, nhóm cổ đông đặc biệt xuất hiện nắm 58% vốn- Ảnh 2.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

92,37% cổ đông tán thành, Vingroup chốt phương án tăng vốn lịch sử

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án

Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án Nổi bật

Lộ diện "cá mập" lớn nhất tại Chứng khoán VPS: Một công ty vốn 44 tỷ nắm giữ số cổ phiếu trị giá hơn 35.000 tỷ đồng

Lộ diện "cá mập" lớn nhất tại Chứng khoán VPS: Một công ty vốn 44 tỷ nắm giữ số cổ phiếu trị giá hơn 35.000 tỷ đồng Nổi bật

Shark Thủy bị cộng sự thân cận tố cáo, vạch trần thủ đoạn

Shark Thủy bị cộng sự thân cận tố cáo, vạch trần thủ đoạn

09:32 , 19/11/2025
Khai trương đại lý Volkswagen Khánh Hội giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Khai trương đại lý Volkswagen Khánh Hội giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

08:00 , 19/11/2025
Vietjet Air thông báo nối lại các đường bay thẳng đến Côn Đảo từ ngày 25-11

Vietjet Air thông báo nối lại các đường bay thẳng đến Côn Đảo từ ngày 25-11

07:22 , 19/11/2025
Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền

Shopee siết chính sách trả hàng hoàn tiền

07:21 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên