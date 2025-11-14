UBCKNN nhận được hồ sơ của Vingroup chào bán 325 triệu USD trái phiếu quốc tế

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo nhận được hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế theo nội dung tại Giấy đề nghị việc đăng ký chào bán ngày 3/11/2025 của Tập đoàn Vingroup (Mã CK: VIC) - niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến phát hành tối đa 1.625 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành dự kiến là 325 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất dự kiến là 5,5%/năm.

Trái phiếu phát hành bằng đồng Đô la Mỹ (USD), không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu của Công ty CP Vinpearl (MCK: VPL) thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2025 tuỳ thuộc vào phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Trái phiếu sẽ được phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo (Vienna MTF). Trái phiếu sẽ không được chào bán và niêm yết tại Việt Nam.