Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup sáp nhập 2 công ty công nghệ VinApp và VinSmart Future

07-11-2025 - 08:38 AM | Doanh nghiệp

HĐQT Tập đoàn Vingroup sẽ sáp nhập hai công ty con trong khối công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động.

Vingroup sáp nhập 2 công ty công nghệ VinApp và VinSmart Future- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tập đoàn Vingroup (VIC) đã công bố Nghị quyết số ngày 05/11/2025. Theo nội dung nghị quyết, HĐQT Vingroup phê duyệt việc sáp nhập Công ty cổ phần VinApp (Mã DN: 0202200178) vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (Mã DN: 0105479189).

Mục đích của động thái này được Vingroup công bố là nhằm "tối ưu hoạt động của các công ty công nghệ trong Tập đoàn".

Vingroup sáp nhập 2 công ty công nghệ VinApp và VinSmart Future- Ảnh 2.

Ảnh từ Website của Vinclub

Công ty cổ phần VinApp có hoạt động chính là "Cổng thông tin" và được biết đến là đơn vị vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub của hệ sinh thái Vingroup.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF), thành lập ngày 11/09/2025, được định hướng là công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup. Mục tiêu của VSF là xây dựng nền tảng công nghệ hợp nhất, kết nối từ quản trị vận hành thông minh đến một "siêu ứng dụng" cho khách hàng.

Các thành phần trọng tâm của VinSmart Future bao gồm hạ tầng công nghệ (trung tâm dữ liệu, bảo mật), các dịch vụ dùng chung cho quản trị (AI, dữ liệu, tài chính) và các ứng dụng đầu cuối như siêu ứng dụng tích hợp, ứng dụng chuyên biệt (ví dụ: Xanh SM) và ứng dụng nội bộ.

Động thái sáp nhập này được xem là bước đi hợp nhất pháp nhân vận hành chương trình khách hàng thân thiết (VinApp/VinClub) vào đơn vị nòng cốt đang phát triển nền tảng công nghệ hợp nhất và các giải pháp AI cho toàn hệ sinh thái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025 của Vingroup, tại ngày 30/09/2025, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con do Vingroup nắm giữ tỷ lệ lợi ích gần như tuyệt đối (lần lượt là 99,85% và 99,99%).

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty VinApp sẽ chấm dứt tồn tại. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tư cách là công ty mẹ của Công ty VinSmart Future. HĐQT Vingroup đã giao cho người đại diện theo ủy quyền tại các công ty nêu trên quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập phù hợp với quy định pháp luật.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty "hiếm có" trên sàn: Cầm lượng tiền tươi 830 tỷ đồng, không vay nợ nhưng vốn hóa chỉ 640 tỷ

Công ty "hiếm có" trên sàn: Cầm lượng tiền tươi 830 tỷ đồng, không vay nợ nhưng vốn hóa chỉ 640 tỷ Nổi bật

Vingroup tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 77.000 tỷ, giá cổ phiếu 'chia' về mặt bằng 100.000 đồng: Điều gì sẽ xảy ra?

Vingroup tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 77.000 tỷ, giá cổ phiếu 'chia' về mặt bằng 100.000 đồng: Điều gì sẽ xảy ra? Nổi bật

Masan: Từ những “ván cược” bị nghi ngờ đến cỗ máy sinh lời bứt phá và bền vững

Masan: Từ những “ván cược” bị nghi ngờ đến cỗ máy sinh lời bứt phá và bền vững

08:00 , 07/11/2025
Nhận diện những 'đầu tàu' bứt phá trong bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025

Nhận diện những 'đầu tàu' bứt phá trong bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025

00:08 , 07/11/2025
BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu

BaF Việt Nam điều chỉnh phương án sử dụng vốn trái phiếu

17:52 , 06/11/2025
Sếp Amazon: Việt Nam ở vị thế hoàn hảo để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực

Sếp Amazon: Việt Nam ở vị thế hoàn hảo để trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của khu vực

16:45 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên