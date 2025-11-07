Ảnh minh hoạ

Tập đoàn Vingroup (VIC) đã công bố Nghị quyết số ngày 05/11/2025. Theo nội dung nghị quyết, HĐQT Vingroup phê duyệt việc sáp nhập Công ty cổ phần VinApp (Mã DN: 0202200178) vào Công ty Cổ phần VinSmart Future (Mã DN: 0105479189).

Mục đích của động thái này được Vingroup công bố là nhằm "tối ưu hoạt động của các công ty công nghệ trong Tập đoàn".

Ảnh từ Website của Vinclub

Công ty cổ phần VinApp có hoạt động chính là "Cổng thông tin" và được biết đến là đơn vị vận hành chương trình khách hàng thân thiết VinClub của hệ sinh thái Vingroup.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần VinSmart Future (VSF), thành lập ngày 11/09/2025, được định hướng là công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup. Mục tiêu của VSF là xây dựng nền tảng công nghệ hợp nhất, kết nối từ quản trị vận hành thông minh đến một "siêu ứng dụng" cho khách hàng.

Các thành phần trọng tâm của VinSmart Future bao gồm hạ tầng công nghệ (trung tâm dữ liệu, bảo mật), các dịch vụ dùng chung cho quản trị (AI, dữ liệu, tài chính) và các ứng dụng đầu cuối như siêu ứng dụng tích hợp, ứng dụng chuyên biệt (ví dụ: Xanh SM) và ứng dụng nội bộ.

Động thái sáp nhập này được xem là bước đi hợp nhất pháp nhân vận hành chương trình khách hàng thân thiết (VinApp/VinClub) vào đơn vị nòng cốt đang phát triển nền tảng công nghệ hợp nhất và các giải pháp AI cho toàn hệ sinh thái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2025 của Vingroup, tại ngày 30/09/2025, cả VinApp và VinSmart Future đều là các công ty con do Vingroup nắm giữ tỷ lệ lợi ích gần như tuyệt đối (lần lượt là 99,85% và 99,99%).

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Công ty VinApp sẽ chấm dứt tồn tại. Tập đoàn Vingroup vẫn duy trì tư cách là công ty mẹ của Công ty VinSmart Future. HĐQT Vingroup đã giao cho người đại diện theo ủy quyền tại các công ty nêu trên quyết định các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập phù hợp với quy định pháp luật.