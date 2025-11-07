Ảnh minh họa

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 1:1), tăng vốn điều lệ lên gấp đôi lên trên mức 77.000 tỷ đồng.

Nếu cổ phiếu VIC giữ được mức mặt bằng trên 200.000 đồng cho đến ngày chốt quyền, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh kỹ thuật xuống mặt bằng 100.000 đồng, trong khi số lượng cổ phiếu tăng gấp đôi.

Việc cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần từ đầu năm 2025 lên vùng đỉnh lịch sử thì mức giá 100.000 đồng tạm tính này dễ tiếp cận hơn với nhà đầu tư cá nhân. Còn việc số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên - về lý thuyết - giúp tăng thanh khoản cho cổ phiếu.

Diễn biến giá VIC trong 1 năm

Về mặt vị thế, với vốn điều lệ 77.000 tỷ đồng, Vingroup sẽ vượt Hòa Phát trở thành doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất sàn chứng khoán, chỉ đứng sau ba ngân hàng là Vietcombank, MB và VPBank.

Quy mô vốn điều lệ lớn không chỉ khẳng định tầm vóc của tập đoàn mà còn giúp Vingroup tiếp cận hạn mức tín dụng cao hơn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính. Đây cũng là yếu tố quan trọng được các đối tác quốc tế xem xét khi đánh giá năng lực tài chính, đặc biệt trong các dự án hạ tầng và công nghiệp nặng đòi hỏi cam kết dài hạn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Vingroup có tổng tài sản đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên (không bao gồm các ngân hàng) đạt mốc này.

Tăng trưởng tài sản Vingroup

Tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 161.900 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 38.800 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đạt 52.500 tỷ đồng. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối này sẽ được sử dụng để phát hành hơn 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng.

Để tài trợ cho quy mô tài sản khổng lồ này, Vingroup có danh mục nợ vay khoảng 325 nghìn tỷ đồng với cơ cấu đa dạng: 32% từ trái phiếu trong nước, 27% từ vay hợp vốn.

Nguồn: báo cáo quý 3 của Vingroup

Việc tăng vốn điều lệ là điều quan trọng khi nhìn vào tốc độ đầu tư của Vingroup trong 9 tháng đầu năm 2025. Tập đoàn đã chi 144.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, bao gồm 104.400 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị khác và 68.800 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định.

Tốc độ rót vốn này khiến tổng tài sản tăng 251 nghìn tỷ đồng chỉ trong 9 tháng.

Trong số các dự án đang triển khai, VinFast tiếp tục là động lực chính với 17.700 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang. Hãng xe điện đang hướng tới mục tiêu bán 200.000 xe trên 50 quốc gia năm 2025 (gấp đôi năm 2024), đồng thời đưa nhà máy Hà Tĩnh vào hoạt động và xây dựng các nhà máy quốc tế.

Mảng bất động sản - trụ cột tạo dòng tiền truyền thống - cũng đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như Vinhomes Cần Giờ (10-11 tỷ USD), Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Vinhomes Phước Vĩnh Tây (Long An) và 7 dự án Nhà ở xã hội Happy Home trên cả nước.

Công trường siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Song song đó, tập đoàn đang mở rộng sang các lĩnh vực hoàn toàn mới. VinMetal được thành lập với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng giai đoạn một để xây dựng tổ hợp thép công suất 5 triệu tấn/năm.

VinSpeed đề xuất tham gia các dự án đường sắt với tổng vốn hơn 70 tỷ USD, bao gồm đường sắt Bắc Nam (61,35 tỷ), Hà Nội - Quảng Ninh (5,3 tỷ) và metro TP.HCM - Cần Giờ (4 tỷ).

VinEnergo triển khai các dự án năng lượng với tổng vốn 25-30 tỷ USD giai đoạn 2025-2030, trong đó nhà máy điện khí LNG Hải Phòng lớn nhất Việt Nam đã khởi công. Thêm vào đó, các lĩnh vực dịch vụ mới như Vin New Horizon (dịch vụ cho người cao tuổi) và V-Film (giải trí, phim ảnh) cũng được bổ sung vào danh mục đầu tư.﻿

Gần nhất, Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng đã góp vốn thành lập CTCP Vinspace với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không.﻿