Soi khối tài sản 1 triệu tỷ của Vingroup: 71.500 tỷ nằm trong hàng tồn kho BĐS, 17.700 tỷ ở các dự án VinFast, rót 3.400 tỷ lập VinEnergo và VinSpeed

Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt gần 1.088 nghìn tỷ đồng, tăng 251 nghìn tỷ đồng (tương đương 30%) so với thời điểm đầu năm.

Nguồn số liệu: BCTC Vingroup

Số vốn huy động khổng lồ này được phản ánh rõ nét qua các khoản mục tài sản tăng mạnh. Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tương đương tiền tăng 69% so với đầu năm, lên mức 72.150 tỷ đồng.

Phần lớn vốn còn lại được tập trung vào việc tích lũy tài sản cho kinh doanh cốt lõi: H àng tồn kho tăng 71,5 nghìn tỷ đồng (tăng 63%) lên 185,6 nghìn tỷ đồng , chủ yếu là "Bất động sản để bán đang xây dựng".

Song song đó, "Các khoản phải thu ngắn hạn" cũng tăng 77,2 nghìn tỷ đồng (tăng 41%) lên 267 nghìn tỷ đồng, trong đó có các khoản tạm ứng giải phóng mặt bằng lớn.

Bên cạnh việc tích lũy quỹ đất và đẩy mạnh xây dựng, dữ liệu BCTC cũng cho thấy dòng vốn được "bơm" vào các dự án chiến lược. Cụ thể, 17.700 tỷ đồng đang được ghi nhận tại mục chi phí xây dựng dở dang cho "Tổ hợp các dự án của Nhóm Công ty VinFast".

Đồng thời, tập đoàn cũng ghi nhận các khoản đầu tư góp vốn mới vào các đơn vị như "Công ty CP Năng lượng VinEnergo" (1.900 tỷ đồng) và "Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed" (1.500 tỷ đồng).

Nguồn số liệu: BCTC Vingroup

Phân bổ theo bộ phận trong thuyết minh BCTC, tài sản của Vingroup tập trung chủ yếu ở mảng Bất động sản (Vinhomes) với 688 nghìn tỷ đồng (chiếm 71% tài sản được phân bổ) và mảng Sản xuất (VinFast) với 214 nghìn tỷ đồng (22%). Các mảng còn lại có quy mô tài sản nhỏ hơn đáng kể, bao gồm BĐS cho thuê (65,3 nghìn tỷ), Y tế (21 nghìn tỷ), và Dịch vụ khách sạn (9,6 nghìn tỷ).

Dù tổng nợ phải trả lên đến 926 nghìn tỷ, phần nợ vay tài chính (vay ngân hàng và trái phiếu) là khoảng 325 nghìn tỷ đồng. Dữ liệu của Vingroup cho thấy cấu trúc nợ vay này được quản trị tương đối đa dạng.

Nguồn: báo cáo kqkd 9 tháng của Vingroup

Về nguồn huy động, các khoản vay được phân bổ gần như đều cho ba trụ cột: trái phiếu trong nước (32%), vay hợp vốn (27%) và vay ngân hàng (22%). Về kiểm soát rủi ro, 82% nợ vay bằng đồng VND giúp giảm áp lực tỷ giá. Đáng chú ý, 57% các khoản vay có lãi suất cố định, giúp tập đoàn "khóa" chi phí vốn trong bối cảnh lãi suất biến động. Kỳ hạn nợ trung bình của tập đoàn được duy trì ở mức 3,1 năm.

Một điểm đáng chú ý trong cơ cấu nợ là sự gia tăng của nợ dài hạn. Nợ dài hạn đã tăng 107% (gấp hơn 2 lần) trong 9 tháng, từ 177 nghìn tỷ lên 368 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc tăng vay dài hạn và ghi nhận các khoản đặt cọc từ hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần đạt 170 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 7,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh doanh thu thuần, các nguồn thu lớn nhất của tập đoàn đến từ 39,9 nghìn tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính và 19,4 nghìn tỷ đồng lãi từ hoạt động khác.