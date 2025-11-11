Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 trụ cột của Vingroup: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang xây gì cho thập kỷ tới?

11-11-2025 - 08:03 AM | Doanh nghiệp

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội.

Ngày 10/11/2025, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột mới là Văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội. Như vậy, thời điểm hiện tại, Vingroup có 6 trụ cột.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Vingroup đã và đang định hình một hệ sinh thái rộng lớn, bao trùm nhiều lĩnh vực từ công nghệ, công nghiệp đến bất động sản, hạ tầng, năng lượng và văn hoá – xã hội.

Công nghệ – Công nghiệp

Đây là mảng được Vingroup ưu tiên nhất trong giai đoạn chuyển đổi. Hệ sinh thái công nghiệp – công nghệ xuất hiện từ xe điện VinFast (Vingroup chiếm 51,52% vốn điều lệ), robot – tự động hoá VinRobotics, VinMotion, trung tâm sản xuất pin và linh kiện, các mảng camera, AI, tới chuỗi sản xuất vật liệu kim loại VinMetal.

Tại công ty mới nhất là VinSpace - công ty có VĐL 300 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 71% vốn cổ phần, Vingroup góp 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.﻿

Tại VinMetal - công ty có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, Vingroup nắm giữ 98% còn Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm giữ 1%.﻿

Mục tiêu là tạo năng lực lõi về công nghệ, làm nền cho chiến lược toàn cầu hóa và phát triển sản phẩm “Make in Vietnam”.

Thương mại – Dịch vụ

Vinhomes được coi là “cỗ máy dòng tiền” giúp Vingroup tích luỹ nguồn lực nhiều năm liền. Vinhomes dẫn đầu thị trường nhà ở và đại đô thị.

Trong khi đó, Vinpearl là một trong những hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng lớn nhất Việt Nam.

Vincom Retail giữ vai trò thống lĩnh bán lẻ với mạng lưới trung tâm thương mại trải rộng cả nước.

Năng lượng xanh

Tháng 3/2025, CTCP Năng lượng VinEnergo - VĐL 28.335 tỷ đồng được thành lập với vai trò là đối tác liên danh cùng Vingroup đầu tư vào dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng.

Khi mới thành lập, với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, Vingroup sở hữu 19% vốn, ông Vượng chiếm 71%. ﻿

Hạ tầng

Tháng 5/2025, Vingroup gia nhập mảng hạ tầng giao thông bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam (dự án có vốn đầu tư khoảng 1,5 triệu tỷ đồng).

Khi mới thành lập, VinSpeed có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng. Trong đó, Ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng - chiếm 51% vốn, hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng - tương ứng 0,5% vốn.

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông còn có Vingroup (10%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (35%) và Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng (3%).

Văn hoá

Vingroup đã góp vốn thành lập 3 công ty riêng biệt là V-Culture Talents, V-Film và V-Spirit, đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật. Vốn điều lệ mỗi công ty đều là 10 tỷ đồng.

Vingroup xác định ba mục tiêu trọng tâm của trụ cột mới là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; thúc đẩy sáng tạo và phát triển các loại hình nghệ thuật; đồng thời góp phần tạo một sân chơi mới, nơi các nghệ sĩ được phát huy tài năng, cống hiến cho nghệ thuật và được sống bằng nghề, tôn vinh xứng đáng.

Thiện nguyện – Xã hội

Từ giáo dục (Vinschool, VinUniversity), y tế (Vinmec), khoa học (VinBigdata, VinIF) đến quỹ nhân ái Thiện Tâm, Vingroup duy trì một hệ thống hoạt động phi lợi nhuận rộng lớn. Đây là trụ cột mang giá trị lâu dài, thể hiện triết lý “phát triển bền vững từ gốc rễ”.

Sáu trụ cột này được coi là nằm trong chiến lược tái định vị Vingroup: từ tập đoàn bất động sản trở thành tập đoàn công nghệ – công nghiệp và năng lượng, đồng thời duy trì nền tảng thương mại – dịch vụ ổn định.

Vingroup đang xây dựng một hệ sinh thái đầy đủ cho tương lai: xe điện, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch, giáo dục – y tế chất lượng cao, cùng những giá trị văn hoá – cộng đồng.

