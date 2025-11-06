Giải mã khối tiền mặt khổng lồ 80.000 tỷ của Vingroup: Tiền đến từ đâu?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 của Vingroup (VIC), tại ngày 30/9/2025, tổng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Vingroup đạt gần 80.100 tỷ đồng, tăng gần 68% so với hồi đầu năm, giảm hơn 2.000 tỷ so với cuối quý 2/2025 và là mức cao thứ 2 từ trước tới nay của Tập đoàn.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền (tiền gửi dưới 3 tháng) là 72.151 tỷ đồng, tiền gửi trên 3 tháng (ghi nhận tại khoản mục Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) là 7.918 tỷ đồng.﻿

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Vingroup chiếm khoảng 7,4% tổng tài sản.﻿

Bên cạnh việc tiền mặt lên cao, tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Vingroup lên hơn 1 triệu tỷ đồng (tương đương hơn 41 tỷ USD), tăng 30% so với đầu năm. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên và là doanh nghiệp (không bao gồm các ngân hàng) thứ hai tại Việt Nam đạt mốc 1 triệu tỷ đồng tài sản này, chỉ sau Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia PVN.

Dòng tiền của doanh nghiệp chịu tác động của nhiều yếu tố. Với Vingroup, có 3 yếu tố lớn nhất giúp dòng tiền trở nên dồi dào như vậy trong 9 tháng đầu năm 2025.

Thứ nhất, các khoản phải trả dài hạn khác của doanh nghiệp tăng rất mạnh, chủ yếu đến từ khoản Đặt cọc theo hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh (Hợp đồng BCC) – tăng 109.633 tỷ đồng từ 22.554 tỷ lên 1032.188 tỷ.

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) thường được Vingroup ký với Vinhomes/ Vincom Retail để chuyển giao lợi ích kinh tế của những dự án bất động sản có tính phức tạp của thủ tục giấy tờ. Lãi từ hoạt động BCC được ghi nhận là thu nhập tài chính cho Vinhomes, cũng như Vingroup. Ở một hoạt động khác là bán lô lớn, lãi cũng được ghi nhận vào thu nhập từ hoạt động tài chính.

Thứ hai, dòng tiền vay ròng của Vingroup là gần 94.400 tỷ đồng (tiền thu từ đi vay là gần 220.500 tỷ và tiền chi trả nợ gốc vay là hơn 126.100 tỷ).

Thứ ba, ông Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho công ty con của Vingroup là VinFast số tiền 23.000 tỷ đồng, bao gồm 5.000 tỷ tài trợ trong quý 1/2025 và 18.000 tỷ tài trợ trong quý 2/2025.

Vingroup đã 'tiêu tiền' thế nào? Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư là hơn 144.500 tỷ đồng. Lớn nhất là tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (trừ đi tiền thu về) hơn 104.400 tỷ đồng, sau đó là tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố định, tài sản dài hạn… hơn 68.800 tỷ đồng.

Một trong những khoản đầu tư lớn của Vingroup là Tổ hợp các dự án của nhóm công ty VinFast với chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ hơn 17.700 tỷ đồng. Dự án Khu đô thị khu vực TP.HCM hơn 19.400 tỷ đồng. Dự án Vinhomes City Royal hơn 14.800 tỷ đồng.