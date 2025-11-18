170 cổ đông tán thành, Vingroup chốt phương án tăng vốn lịch sử

Tập đoàn Vingroup vừa thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 3 vấn đề và tất cả đều đã được thông qua.

Vingroup thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tập đoàn Vingroup.

Biên bản kiểm phiếu của Vingroup cho biết, Tập đoàn đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông, đại diện/sở hữu 3,853 tỷ cổ phần.

Số phiếu ý kiến gửi về là 173 phiếu, đại diện/sổ hữu 3,559 tỷ cổ phần, chiếm 92,37% tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó, đã có 170 cổ đông đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, chiếm tỷ lệ 92,37%, 1 cổ đông không tán thành và 2 cổ đông không có ý kiến.

Với việc phương án phát hành cổ phiếu được thông qua, Vingroup dự kiến sẽ thực hiện ngay trong quý 4. Tập đoàn sẽ phát hành 3,853 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 77.335 tỷ đồng.

Về bổ sung ngành nghề kinh doanh, Vingroup sẽ bổ sung các ngành nghề liên quan đến VinMetal như sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; gia công cơ khí. Đồng thời là bổ sung ngành nghề liên quan đến Vin New Horizon: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tất không có khả năng tự chăm sóc, hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Vốn hóa Vingroup đang ở vùng đỉnh lịch sử. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, VIC có giá 220.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa của Vingroup là 847.663 tỷ đồng. So với đầu năm, vốn hóa Vingroup đã tăng 447%. Vốn hóa tăng mạnh đã đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mốc 20,3 tỷ USD, giàu thứ 119 thế giới.

Vingroup hiện là doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán, bỏ xa Vietcombank.

Năm nay, Vingroup công bố nhiều bước đi quan trọng, trong đó mới nhất là công bố trụ cột chiến lược mới Vin New Horizon, hay còn được gọi là Vin "dưỡng lão", tập trung vào chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, Vingroup đã công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Vingroup cũng đã khởi công dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng và sắp tới có thể làm dự án điện gió tại Hà Tĩnh. Tập đoàn cũng dự kiến cuối năm nay sẽ khởi công đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, và đang đề xuất xây tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa Vũng Tàu.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.



