Vingroup: Sẽ kiện tới cùng, Lê Trung Khoa chỉ là bước khởi đầu, sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện nữa ở Đức, Mỹ, Canada

Theo Báo Tiền phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định tập đoàn sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý chống tin giả đến cùng, ở cả trong và ngoài nước, nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp và góp phần xây dựng môi trường thông tin minh bạch, thượng tôn pháp luật.

Vụ kiện tại Đức được xem là bước đi đầu tiên. Tòa án đã ra quyết định cấm bị đơn Lê Trung Khoa đăng tải nội dung xuyên tạc rằng “VinFast hối lộ nhà báo”, đồng thời cảnh báo nếu tái phạm sẽ bị xử lý bằng phạt tiền hoặc phạt tù. Ông Quang nhìn nhận đây là thông điệp rõ ràng: “Dù ở đâu, núp dưới danh nghĩa công dân nước nào thì cứ sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, không luật pháp nào dung túng cho tin giả”.

Tuy vậy, một số phát ngôn vu khống khác của ông Khoa như “Vingroup là tập đoàn mafia” hay “đặt bom thoibao.de” vẫn chưa được xử lý. Tòa án Đức cho rằng đó chỉ là “cảm nhận cá nhân”, song Vingroup không chấp nhận. “Chúng tôi sẽ kháng cáo tới cùng”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cho biết: “Vụ kiện này mới chỉ là bước khởi đầu, sắp tới sẽ có nhiều vụ kiện nữa cả với ông Khoa và những cá nhân khác ở Đức, Mỹ, Canada về các hành vi tương tự."

Theo ông, việc Vingroup liên tục trở thành tâm điểm của fakenews – từ câu chuyện “nợ 31 tỷ USD, sắp phá sản” đến đồn đoán “72% linh kiện VinFast do hơn 400 nhà máy Trung Quốc sản xuất” – xuất phát từ quy mô và mức độ ảnh hưởng lớn của tập đoàn, hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Tin giả có thể đến từ đối thủ, từ suy đoán tiêu cực hoặc đơn giản là sự bịa đặt để câu view. “Đại đa số các tin đồn về chúng tôi đều không có cơ sở nào cả, thậm chí nhiều tin đồn vô lý đến mức không thể lý giải nổi”, ông nói.

Ông Quang nhìn nhận: “Doanh nghiệp càng to, càng có tầm ảnh hưởng như Vingroup càng dễ là nạn nhân của tin giả”. Trong môi trường mạng xã hội, những nội dung giật gân, tiêu cực luôn dễ thu hút tương tác, tạo điều kiện để “cái xấu, cái ác” lan nhanh “như cỏ dại”.

Trước ý kiến cho rằng một doanh nghiệp lớn nên tập trung kinh doanh thay vì kiện tụng “vài cá nhân nhỏ bé”, ông Quang phản bác mạnh mẽ. Ông dẫn lại hiệu ứng cánh bướm: “Cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể gây ra cơn lốc ở Texas”. Theo ông, các cá nhân đó gây tổn hại cấp số nhân, không chỉ cho Vingroup mà còn cho môi trường kinh doanh và niềm tin xã hội. “Vingroup không kiện để trả đũa hay đòi bồi thường, mà kiện để tạo tiền lệ pháp lý, để thúc đẩy cả cộng đồng cùng hành động. Im lặng trước tin giả chính là đồng lõa với cái xấu, cái ác”.

Dù các vụ kiện xuyên quốc gia kéo dài, tốn kém và phân tán nguồn lực, Vingroup vẫn sẵn sàng theo đuổi tới cùng. “Để theo đuổi công lý – chúng tôi luôn có quyết tâm, điều kiện và nguồn lực!”, ông khẳng định.

Điều ông kỳ vọng lớn nhất là sự thay đổi trong thái độ tiếp nhận thông tin của cộng đồng. “Chúng tôi mong muốn người dân tỉnh táo và phân tích kỹ khi đọc/nghe thông tin trên mạng, nhất là trong thời đại fakenews có sự hỗ trợ đắc lực của AI”. Việc Vingroup công bố khởi kiện 68 cá nhân, tổ chức vu khống, phỉ báng đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận. Theo ông, đó là tín hiệu tích cực để chấm dứt tình trạng “biến tự do ngôn luận thành tự do vu khống”, và chấm dứt việc mạng xã hội trở thành “tòa án bừa bãi” nơi những kẻ xấu lợi dụng vì động cơ cá nhân.