K+ đóng cửa với khoản lỗ lũy kế 5.500 tỷ đồng, Bản quyền Ngoại Hạng Anh đi về đâu?

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đã phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp 5 kênh K+ trên hạ tầng của đài này kể từ ngày 1/1/2026.

SCTV dẫn thông báo từ VSTV – đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam – khẳng định VSTV "đã quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+" từ mốc thời gian này.

Đây được xem là sự xác nhận chính thức về việc chấm dứt hoạt động của K+ tại thị trường Việt Nam sau 16 năm (thành lập từ năm 2009). Theo đó, dịch vụ 5 kênh K+ sẽ được duy trì trên hệ thống SCTV và các nền tảng khác đến hết ngày 31/12/2025. Kể từ ngày 01/01/2026, tín hiệu của nhóm kênh này sẽ chấm dứt phát sóng trên mọi hạ tầng.

Động thái thoái lui của K+ diễn ra sau một thời gian dài hoạt động không hiệu quả và phải gánh chịu các khoản lỗ lớn.

Theo báo cáo kiểm toán, đến 31/12/2020, K+ đã có lỗ lũy kế tổng cộng 3.571 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống -3.227 tỷ đồng.﻿ Đến cuối năm 2021 , K+ (VSTV) đã ghi nhận tổng lỗ lũy kế vượt mốc 3.800 tỷ đồng (theo số liệu trên báo cáo tài chính tại Việt Nam).

Mức lỗ thường niên của đơn vị này duy trì ở khoảng 200 đến 300 tỷ đồng, ngay cả khi doanh thu hàng năm dao động từ 1.000 đến 1.200 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tài chính tiêu cực kéo dài, cổ đông lớn Canal+ (Pháp) - nắm 49% vốn cổ phần của VSTV - đã nhiều lần cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi".

Báo cáo bán niên 2025 của Canal+ cũng cho thấy hoạt động tại Việt Nam đang bị "ảnh hưởng đáng kể bởi biến động thị trường" và VSTV vẫn đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế thuộc về cổ đông mà Canal+ không kiểm soát (Non-controlling interests, NCI) là âm 93 triệu Euro (khoảng 2.800 tỷ đồng) tính đến 30/06/2025, thu hẹp từ 97 triệu Euro﻿ tại thời điểm cuối năm 2024.

Với việc Canal+ sở hữu 49% của VSTV thì lỗ lũy kế 93 triệu Euro tương ứng phần thuộc về cổ đông sở hữu 51% còn lại. Như vậy, tính đến 30/6/2025, VSTV lỗ lũy kế khoảng 182 triệu Euro (tương đương gần 5.500 tỷ đồng).﻿

Nguồn: BC 1H 2025 của Canal+

Sự xuất hiện của K+ từ năm 2009 từng tạo tiếng vang lớn nhờ độc quyền phát sóng nhiều giải bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đơn vị này được nhận định là chậm chuyển đổi sang định dạng phân phối qua ứng dụng OTT, đồng thời bị ảnh hưởng nặng nề bởi vấn nạn bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng.

Lộ trình thu gọn quy mô diễn ra rõ rệt trong những tháng cuối năm 2025: từ đầu tháng 10, K+ dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box); đến ngày 20/11, lựa chọn gia hạn dịch vụ bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn phương án theo tháng hoặc tối đa đến ngày 31/12/2025; và trong tháng 12, các đối tác phân phối lớn như FPT Play, MyTV, và TV360 đã đồng loạt ngừng bán, ngừng gia hạn mới gói K+ trên nền tảng của họ.

Để hỗ trợ khách hàng hiện tại, SCTV thông báo chính sách miễn phí hoàn toàn phí chuyển đổi gói dịch vụ đối với những khách hàng đang sử dụng đầu thu kỹ thuật số (KTS) hiện có. Chính sách này nhằm giữ chân thuê bao và giúp họ chuyển sang các gói nội dung thay thế một cách thuận tiện.

Vấn đề then chốt được đặt ra là số phận của bản quyền Ngoại hạng Anh – tài sản quan trọng nhất của K+. Mặc dù VSTV chính thức nắm giữ bản quyền giải đấu này đến hết mùa giải 2028, nhưng với quyết định chấm dứt hoạt động, đơn vị nắm bản quyền sẽ sớm có thông báo chính thức về việc chuyển giao.

Theo nhiều nguồn tin, FPT Play được cho là đơn vị sẽ tiếp quản phần hợp đồng bản quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam từ K+, đánh dấu sự dịch chuyển quyền sở hữu nội dung thể thao cao cấp trong nước.