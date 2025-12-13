Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một công ty ở Đồng Nai chi đến 700 tỉ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

13-12-2025 - 12:16 PM | Doanh nghiệp

Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam dự kiến chi khoảng 700 tỉ đồng thưởng Tết cho 42.000 công nhân

Ngày 13-12, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam (KCN Thạnh Phú, phường Tân Triều, Đồng Nai), cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động công ty tương đương với mức thưởng các năm trước, do nội dung này đã được công đoàn cùng công ty ký kết và đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Công ty đông công nhân nhất Đồng Nai chi 700 tỉ thưởng Tết - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Chang Shin Việt Nam TNHH (Đồng Nai) nhận lì xì trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết vào tháng 2-2025 (ảnh tư liệu)

Cụ thể, ước tính công ty chi khoảng 700 tỉ đồng để thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động.

Lao động làm đủ một năm được thưởng một tháng lương ký hợp đồng chính thức, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 5% và cao nhất là 200%, tức hai tháng lương.

Công ty Chang Shin Việt Nam hiện nay có 40.881 lao động, trong đó tỉ lệ đoàn viên công đoàn là 99,9%.

Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động là gần 12 triệu đồng/tháng.

Đây là doanh nghiệp đông lao động nhất Đồng Nai, 100% vốn Hàn Quốc và chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Ngoài Chang Shin, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất) đã công bố thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, bình quân là 14,5 triệu đồng/người lao động, cao hơn mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 hơn 20%.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

