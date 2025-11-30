Hai ngày sau khi mở vote: Gần 20.000 phiếu bình chọn đổ vào đường đua "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm", VPB – TCB – SHB tạm dẫn đầu

Tính đến 13h30 chiều 30/11, bảng xếp hạng ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt ở nhóm dẫn đầu, khi ba mã VPB – SHB – TCB liên tục đổi vị trí và tạo ra khoảng cách rất mong manh.

Theo thể lệ chương trình, độc giả có thể bình chọn từ ngày 28/11 đến 13/12, mỗi tài khoản được bình chọn 24 lượt/ngày (cách nhau 1 giờ). Kết quả cuối cùng của hạng mục này được xác định theo 50% bình chọn từ độc giả + 50% đánh giá chuyên môn, nhằm phản ánh cả sức nóng thị trường lẫn nội lực của từng ngân hàng.

VPB của VPBank đang tạm thời dẫn trước với 4.680 bình chọn. Trong năm 2025, VPB nằm trong nhóm cổ phiếu giao dịch sôi động trên thị trường, ghi dấu bằng các thương vụ chiến lược, hoạt động tăng vốn, mở rộng hệ sinh thái và loạt tín hiệu cải thiện từ kết quả kinh doanh.

TCB của Techcombank ghi nhận 4.213 vote, hiện là mã bám đuổi sát nhất VPB. Xếp ngay phía sau là SHB, với 4.112 lượt bình chọn, cho thấy "độ nhiệt" của một trong những cổ phiếu có nhiều cổ đông nhỏ lẻ bậc nhất thị trường.

Thời gian bình chọn sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 28/11/2025 đến 23h59 ngày 13/12/2025. Độc giả xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/Google. Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (Mỗi lần cách nhau 1 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ & CÔNG BỐ KẾT QUẢ (1/12 - 15/12/2025): Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, chấm điểm đến hết ngày 14/12/2025. Các kết quả cuối cùng, bao gồm 2 hạng mục do độc giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025. Với hạng mục "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm": Kết quả được lựa chọn trên cơ sở kết quả bình chọn và đánh giá của Hội đồng thẩm định với trọng số 50/50. Với hạng mục "Ngân hàng Kim chủ của năm", kết quả đến từ toàn bộ bình chọn của độc giả.

Hiện khoảng cách của 3 mã dẫn đầu cuộc bình chọn chỉ khoảng 500-600 vote, một khoảng cách hoàn toàn có thể bị san bằng bất cứ lúc nào nếu một mã bước vào một "cú hích" bình chọn từ cộng đồng.

Ba cổ phiếu ngân hàng còn lại hiện có lượt bình chọn như sau: MBB của MB (2.173 vote), STB của Sacombank (2.081 vote), LPB của LPBank (2.016 vote). Đây đều là những cổ phiếu có lượng nhà đầu tư cá nhân lớn và thanh khoản cao.

Trong năm 2025, những cổ phiếu trên đều có diễn biến sôi động. Trong 11 tháng đầu năm 2025, SHB đã tăng giá hơn 110% với thanh khoản khớp lệnh cao nhất trong ngành ngân hàng. VPB, LPB cũng tăng giá hơn 50%, trong khi TCB và MBB đều tăng hơn 40%.

Với cơ chế 24 lượt bình chọn/ngày và thời hạn kéo dài đến 13/12, cuộc đua cho danh hiệu "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" chắc chắn sẽ còn nhiều biến động. Các mã top 3 đang ở thế bám đuổi sát sao, trong khi nhóm MBB – STB – LPB vẫn có nhiều cơ hội tăng tốc.

Thêm vào đó, yếu tố 50% đánh giá chuyên môn khiến kết quả cuối cùng không chỉ phản ánh sức mạnh bình chọn của nhà đầu tư mà còn ghi nhận các ngân hàng có nội lực tốt, chiến lược rõ ràng, minh bạch và bền vững. Các tiêu chí đánh giá bao gồm: (1) Diễn biến ấn tượng của giá, thanh khoản cổ phiếu; (2) Chính sách nhà đầu tư; (3) Sự gắn kết của cổ đông với ngân hàng; (4) Đánh giá của nhà đầu tư và chuyên gia phân tích.