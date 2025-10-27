FChoice 2025 chính thức khởi động: Định hình những điểm nhấn đầu tiên của Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, với những mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng – GDP năm 2025 dự kiến đạt trên 8% và năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 510 tỷ USD và GDP bình quân đầu người năm 2026 đạt 5.400 - 5.500 USD. Trong bối cảnh đó, câu hỏi cấp thiết được đặt ra là: Đâu là những chính sách, doanh nghiệp, doanh nhân... đang làm thay đổi và viết nên chương tiếp theo của câu chuyện tăng trưởng quốc gia? Ai là người dẫn dắt, kiến tạo và hiện thực hóa khát vọng về một kỷ nguyên vươn mình của đất nước?

Với thông điệp xuyên suốt "Việt Nam vươn mình", FChoice 2025 khởi động một hành trình tìm kiếm và tôn vinh những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiều chuyên gia uy tín trong Hội đồng thẩm định của Fchoice 2025

Kể từ khi ra mắt năm 2021, FChoice đã trở thành nơi tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp và sự kiện nổi bật của nền kinh tế Việt Nam. Và chúng tôi nhận thấy, để một chương trình bình chọn thực sự có trọng lượng, uy tín của nó phải được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững chắc và một quy trình đánh giá minh bạch, đảm bảo tính chính xác và khách quan, đa chiều.

Vì vậy, tại FChoice 2025, tất cả các hạng mục đề cử, tiêu chí và kết quả bình chọn cuối cùng sẽ đều được đánh giá bởi Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế có uy tín, lãnh đạo công ty xếp hạng tín nhiệm, chuyên gia phân tích có nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành về bất động sản..., bao gồm:

- PGS.TS. Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

- Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FiinGroup & FiinRatings

- Bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC);

-TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam

- Ban biên tập Cafef

Ngoài ra, Hội đồng tư vấn còn có sự góp mặt hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia chuyên ngành thuộc nhóm Big4 kiểm toán.

Hệ thống hạng mục FChoice 2025: Phản ánh toàn diện những điểm nhấn kinh tế - tài chính trong năm

Danh sách các hạng mục của FChoice giống như một “Bản đồ thành tựu” ghi nhận những điểm nhấn nổi bật nhất hàng năm của kinh tế Việt Nam - đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, từ những quyết sách chủ trương lớn bao trùm cả nền kinh tế đến những doanh nghiệp, doanh nhân, sản phẩm – dự án… đột phá.

Một trong những điểm mới nổi bật của FChoice 2025 là việc mở rộng quy mô bình chọn. Sự mở rộng này hướng đến việc phản ánh ngày càng toàn diện hơn một nền kinh tế Việt Nam năng động, nơi các lĩnh vực quan trọng như tài chính, bất động sản, sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đều vươn mình mạnh mẽ.

Các hạng mục điểm nhấn về vĩ mô

Sự kiện của năm Chính sách của năm Thành tựu vươn mình của năm

Các hạng mục điểm nhấn về doanh nghiệp – doanh nhân

Doanh nghiệp của năm Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm Doanh nhân của năm Doanh nhân trẻ của năm Thương vụ IPO của năm Công ty chứng khoán của năm Công ty quản lý quỹ của năm Ngân hàng của năm Công ty tài chính của năm Công ty phát triển bất động sản hàng hiệu của năm

Các hạng mục về sản phẩm – dự án nổi bật

Ngân hàng số toàn diện của năm Ngân hàng xanh của năm Hệ sinh thái tài chính của năm Ứng dụng tài chính của năm Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm Ngân hàng thuần số của năm Dự án bất động sản của năm Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm

Các hạng mục do Hội đồng thẩm định và độc giả bình chọn

Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm Ngân hàng “kim chủ” của năm

FChoice là bảng bình chọn do CafeF công bố hàng năm, nhằm tôn vinh những sự kiện, nhân vật, chính sách, doanh nghiệp… nổi bật nhất trong nền kinh tế Việt Nam. Ra đời từ năm 2021, FChoice không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia,đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. FChoice không đặt các hạng mục cố định mà sẽ bình chọn dựa vào thành tựu trong năm của từng sự kiện, nhân vật, công ty… đi cùng với mối quan tâm của công chúng, để đưa ra bầu chọn.

Trong bối cảnh kinh tế đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới số hóa và bền vững, FChoice trở thành "bệ phóng" để những câu chuyện thành công lan tỏa, góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường. Hãy cùng theo dõi và bình chọn để tôn vinh những nhân tố thay đổi diện mạo kinh tế Việt Nam năm nay!



