Chính thức: Mở cổng đề cử/tự ứng cử FChoice 2025 từ hôm nay!

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF – kênh thông tin kinh tế - tài chính hàng đầu Việt Nam – tổ chức. Ra đời từ năm 2021, đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Năm nay, FChoice không đặt các hạng mục cố định mà sẽ bình chọn dựa vào thành tựu trong năm của từng sự kiện, nhân vật, công ty… đi cùng với mối quan tâm của công chúng, để đưa ra bầu chọn. Với thông điệp xuyên suốt "Việt Nam vươn mình", FChoice 2025 khởi động một hành trình tìm kiếm và tôn vinh những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI MỞ CỔNG ĐỀ CỬ/TỰ ỨNG CỬ (10/11 - 24/11/2025): Cổng đề cử chính thức được mở tại website của chương trình, tiếp nhận các đề cử cũng như tự ứng cử từ các cá nhân, doanh nghiệp. Danh sách cuối cùng của các hạng mục sẽ được công bố vào ngày 28/11/2025. ĐỘC GIẢ BÌNH CHỌN (28/11 - 13/12/205): độc giả tiến hành bình chọn cho 2 hạng mục: - Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm - Ngân hàng "kim chủ" của năm ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ & CÔNG BỐ KẾT QUẢ (1/12 - 15/12/2025): Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, chấm điểm đến hết ngày 14/12/2025. Các kết quả cuối cùng, bao gồm 2 hạng mục do độc giả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 15/12/2025. Hãy đề cử cho những cá nhân, doanh nghiệp phù hợp tiêu chí TẠI ĐÂY.

Kể từ khi ra mắt đến nay, FChoice đã trở thành nơi tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp và sự kiện nổi bật của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2025, để chương trình bình chọn thực sự có trọng lượng, uy tín của nó phải được xây dựng trên nền tảng chuyên môn vững chắc và một quy trình đánh giá minh bạch, đảm bảo tính chính xác và khách quan, đa chiều.

Vì vậy, tại FChoice 2025, tất cả các hạng mục đề cử, tiêu chí và kết quả bình chọn cuối cùng sẽ được đánh giá bởi Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế có uy tín, lãnh đạo công ty xếp hạng tín nhiệm, chuyên gia phân tích có nhiều năm kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành về bất động sản...

Thành viên Hội đồng Thẩm định FChoice 2025 bao gồm:

PGS.TS. Trần Đình Thiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FiinGroup & FiinRatings;

Bà Nguyễn Thị Phương Lam - Giám đốc Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC);

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam;

Ban Biên tập CafeF.

Ngoài ra, Hội đồng còn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia chuyên ngành thuộc nhóm Big4 kiểm toán.

Ngay từ bây giờ, cá nhân và doanh nghiệp có thể đưa ra các đề cử cũng như tự ứng cử cho các hạng mục trong khuôn khổ FChoice 2025 như sau:

Nhóm Hạng mục Tên Hạng mục Mô tả & Tiêu chí Sơ bộ I. Điểm nhấn Vĩ mô Sự kiện của năm Sự kiện của năm tôn vinh sự kiện nổi bật nhất trong năm, tạo ra tác động sâu rộng đến nền kinh tế - xã hội, có yếu tố đột phá, đổi mới về nội dung, ý nghĩa và công tác triển khai. Chính sách của năm Chính sách của năm tôn vinh các quyết sách hoặc khung pháp lý nổi bật nhất, thể hiện qua khả năng giải quyết thách thức vĩ mô và định hình môi trường kinh doanh tích cực. Thành tựu vươn mình của năm Bước tiến của năm tôn vinh sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. II. Doanh nghiệp & Doanh nhân Doanh nghiệp của năm Doanh nghiệp của năm tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc nhất trong năm, thể hiện qua kết quả kinh doanh vượt trội và tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, xã hội. Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm tôn vinh doanh nghiệp đạt tốc độ phát triển vượt bậc về quy mô, kết quả kinh doanh tạo ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội. Doanh nhân của năm Doanh nhân của năm tôn vinh cá nhân xuất sắc trong lãnh đạo doanh nghiệp, thể hiện qua thành tựu kinh doanh vượt trội và tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội. Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm tôn vinh tập đoàn đầu tư có thành tích xuất sắc trong việc quản trị và tối ưu hóa danh mục đầu tư đa lĩnh vực Thương vụ IPO của năm Thương vụ IPO của năm tôn vinh các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công nhất, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình niêm yết của doanh nghiệp. Công ty chứng khoán của năm Công ty chứng khoán của năm tôn vinh công ty chứng khoán xuất sắc nhất, nổi bật với kết quả kinh doanh vượt trội và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường. Công ty quản lý quỹ của năm Công ty quản lý Quỹ của năm tôn vinh những công ty quản lý quỹ đầu tư xuất sắc nhất, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý tài sản tại Việt Nam. Hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện của năm Vinh danh các hệ sinh thái tài chính – công nghệ có sự kết nối liền mạch các sản phẩm tài chính, dịch vụ tiêu dùng và công nghệ (fintech, nền tảng số) để tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội. Ngân hàng của năm Ngân hàng của năm tôn vinh ngân hàng toàn diện nhất về hiệu quả hoạt động, tăng trưởng, có nhiều đóng góp quan trọng cho Ngành ngân hàng và kinh tế - xã hội trong năm 2025 Công ty tài chính của năm Công ty tài chính của năm tôn vinh công ty tài chính xuất sắc nhất, thể hiện qua hiệu quả kinh doanh vượt trội, sự đổi mới trong các sản phẩm tài chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Công ty phát triển bất động sản hàng hiệu của năm Doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng hiệu của năm tôn vinh nhà phát triển bất động sản tiên phong trong việc phát triển các dự án thương hiệu, mang tính biểu tượng, chất lượng vượt trội và định hình phong cách sống. III. Sản phẩm & Dự án Ngân hàng số toàn diện của năm Ngân hàng số toàn diện của năm tôn vinh ngân hàng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt và trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Ngân hàng xanh của năm Ngân hàng Xanh của năm tôn vinh ngân hàng tiên phong thúc đẩy tài chính xanh, tích hợp bền vững và giảm phát thải carbon vào toàn bộ chiến lược kinh doanh, đồng thời đạt hiệu quả vượt trội và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xanh quốc tế. Ứng dụng tài chính của năm Ứng dụng tài chính của năm tôn vinh nền tảng công nghệ tài chính xuất sắc nhất, thể hiện qua khả năng dẫn dắt chuyển đổi số trong ngành tài chính bằng các công nghệ, sáng kiến đổi mới, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm tôn vinh ngân hàng có sản phẩm tài chính đột phá, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và có tác động dẫn dắt thị trường. Ngân hàng thuần số của năm Ngân hàng thuần số của năm tôn vinh những ngân hàng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số và nâng tầm trải nghiệm tài chính tại Việt Nam, mang đến nền tảng số hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dùng. Dự án bất động sản của năm Dự án bất động sản của năm vinh danh các dự án bất động sản đột phá có quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về thiết kế, chất lượng, tính bền vững và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm vinh danh sản phẩm công nghệ bất động sản sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo người dùng và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh vượt trội. IV. Hạng mục Tương tác Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm ghi nhận cổ phiếu ngành ngân hàng có tăng trưởng tốt về giá và vốn hóa, thanh khoản cao trong năm 2025, đồng thời minh bạch thông tin và có chiến lược dài hạn cho cổ đông. Ngân hàng “kim chủ” của năm Ngân hàng Kim chủ của năm tôn vinh ngân hàng dẫn đầu trong việc tài trợ các sự kiện giải trí lớn, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tăng tương tác và doanh thu, đồng thời thúc đẩy giá trị cộng đồng qua các hoạt động văn hóa - giải trí.

Khi gửi đề cử/tự ứng cử, các hồ sơ hợp lệ được gửi qua website của chương trình sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận trong giai đoạn từ ngày 10/11 - 24/11/2025.

Bước 1: Gửi đề cử cho hạng mục > Lựa chọn Tên đề cử

Bước 2: Điền Lý do đề cử (không quá 20 từ)

Bước 3: Điền Giới thiệu về đề cử (không quá 500 từ)

Bước 4: Tải ảnh đề cử (không vượt quá 2MB)

Bước 5: Ấn Gửi đề cử.

Sau đó, thời gian bình chọn sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 30/11/2025 đến 23h59 ngày 13/12/2025. Độc giả xác minh tài khoản và đăng nhập bằng Facebook/Google. Với mỗi đề cử độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (Mỗi lần cách nhau 1 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau.

Lưu ý:

Thể lệ này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên website

Thể lệ Chương trình có thể sửa đổi, bổ sung mà không cần báo trước và có hiệu lực kể từ thời điểm được BTC cập nhật trên website

Ban tổ chức là bên duy nhất có quyền đưa ra mọi quyết định cuối cùng liên quan đến tất cả các công việc hoặc sự kiện phát sinh từ Chương trình.