Nhận diện những 'đầu tàu' bứt phá trong bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025

Việt Nam đang ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên tăng trưởng mới, với những mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng – GDP năm 2025 dự kiến đạt trên 8% và năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 510 tỷ USD và GDP bình quân đầu người năm 2026 đạt 5.400 - 5.500 USD.

Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trở nên then chốt. Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, thị trường đã chứng kiến một bức tranh tài chính rực rỡ, nơi những doanh nghiệp "đầu tàu" không chỉ duy trì mà còn tạo ra những cú bứt phá ngoạn mục về cả doanh thu và lợi nhuận.

Khép lại 9 tháng đầu năm 2025, bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã có những điểm sáng đáng chú ý.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 10 doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu thuần trên 50.000 tỷ đồng, trong đó, đứng đầu là Petrolimex (PLX) với doanh thu thuần đạt hơn 228.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Đứng ở phía sau Petrolimex là Vingroup (VIC) với doanh thu thuần hơn 169.600 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Công ty con của Vingroup là Vinhomes (VHM) đứng ở vị trí thứ 10 với doanh thu thuần gần 51.100 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp có doanh thu thuần trên mốc 100.000 tỷ ngoài ra còn có Thế giới di động (113.600 tỷ đồng), Hòa Phát (119.900 tỷ đồng), BSR (104.000 tỷ đồng).

Trong top 10 doanh nghiệp phi tài chính có doanh thu thuần lớn nhất 9 tháng 2025 có tới 3 doanh nghiệp dầu khí (Petrolimex, PV Gas và BSR), 2 doanh nghiệp bất động sản (Vingroup, Vinhomes), 2 doanh nghiệp hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet), 1 doanh nghiệp bán lẻ (Thế giới di động), 1 doanh nghiệp thép (Hòa Phát), 1 doanh nghiệp F&B (Masan).

Về phần lợi nhuận trước thuế, có 17 doanh nghiệp có mức lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2025 trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp đứng đầu có mức lãi trên 15.000 tỷ đồng.

Ngành ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế khi có nhiều cái tên lọt vào top đầu. Cụ thể, có tới 7 ngân hàng trong top 10, và 3 doanh nghiệp còn lại là 3 doanh nghiệp là Vingroup cùng 2 công ty con.

Cụ thể, Vingroup lãi trước thuế gần 15.200 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 10; VEFAC (VEF) lãi trước thuế gần 19.300 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 7 và Vinhomes đứng ở vị trí thứ 8 với lợi nhuận trước thuế gần 18.300 tỷ đồng.

Với mức lãi trước thuế đạt 33.123 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận khối ngân hàng và giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng.

VietinBank tăng 51%, lợi nhuận trước thuế đạt 29.535 tỷ đồng. Chỉ tính riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng 62% đạt 6.552 tỷ đồng.

VPBank cũng là một điểm sáng trong bảng xếp hạng với mức tăng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 20.396 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, những gương mặt quen thuộc khác trong khối ngân hàng vẫn xuất hiện trên bảng xếp hạng: BIDV, MBBank, Techcombank, ACB…

Về phần tăng trưởng, trừ những trường hợp có lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2024 lỗ, doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 là VEFAC với mức tăng trưởng lên tới 5.707%.

Có 5 doanh nghiệp có mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2025 trên 1.000%, trừ VEFAC ra còn có Chứng khoán Phú Hưng (4.433%), Nhơn Trạch 2 (4.403%), Navico (1.225%) và HHS (1.072%).

Trong top 10 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất có 3 doanh nghiệp bất động sản, 2 công ty chứng khoán, 2 doanh nghiệp thủy sản (Navico, Caseamex), 1 doanh nghiệp điện (NT2), 1 ngân hàng (ABBank) và 1 doanh nghiệp kinh doanh ô tô và bất động sản (HHS).

Nếu xét trên các doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2024 lớn hơn 1.000 tỷ đồng, Gelex Electronic (GEE) là doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh nhất với lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2025 hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 162%. Bên cạnh tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu thuần của Gelex Electronic tăng 24% so với cùng kỳ và tổng tài sản tăng 17% so với cuối năm trước.

Công ty mẹ của GEE là Gelex cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế tăng 52% đạt hơn 3.400 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng 18% đạt gần 27.900 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) với 94%, doanh thu thuần của GVR tăng 21% lên hơn 20.400 tỷ đồng.

Doanh nghiệp duy nhất có lợi nhuận trên 10.000 tỷ góp mặt trong top 10 là Viettel Global. 9 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty đảm nhận nhiệm vụ đầu tư và kinh doanh tại nước ngoài của Tập đoàn Viettel đã cán mốc doanh thu gần 31.900 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế của Viettel Global đạt 5.268 tỷ đồng, tăng 306% so với cùng kỳ, lập kỷ lục mới về lợi nhuận theo quý cao nhất.

Không chỉ tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, quy mô tài sản của Viettel Global cũng cải thiện đáng kể. Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt gần 73.900 tỷ đồng, tăng thêm 10.400 tỷ đồng (tương đương 16%) so với đầu năm.

Thế giới di động ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng 2025 đạt gần 113.700 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2025 hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 62% so với 9 tháng 2024.

Theo giải trình từ MWG, lợi nhuận tăng cao đến từ việc các chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh vẫn tăng trưởng 15% về doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay, dù số cửa hàng giảm so với cùng kỳ. Đây là 2 chuỗi đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của MWG. Ngoài ra, chuỗi Bách hóa Xanh tiếp tục cải thiện lợi nhuận trong quý 3 so với quý 2 trước đó. Các chuỗi còn lại gồm An Khang, Avakids và Erablue đều cho thấy sự cải thiện về kết quả hoạt động, qua đó đóng góp thêm vào tăng trưởng lợi nhuận chung của MWG.

Tuy doanh thu giảm 3% nhưng lợi nhuận trước thuế của Masan Group (MSN) đã tăng 55% so với cùng kỳ lên hơn 5.200 tỷ đồng. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi hiệu quả lợi nhuận mạnh mẽ tại Wincommerce, Masan MeatLife và Phúc Long cùng với đóng góp lợi nhuận tốt hơn từ TCB và việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS), dù MCH đang trong giai đoạn đầu hoàn thiện mô hình phân phối mới cũng như sự gia tăng nhẹ của chi phí tài chính thuần.

Ngoài ra, những doanh nghiệp khác cũng đạt mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2025 là PV Power (84%), REE (56%), Đạm Cà Mau (52%), VPS (52%).

Một số doanh nghiệp “đầu tàu” đang thực sự "bứt phá" về cả doanh thu, lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng.

Đầu tiên phải kể đến Vingroup, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup (VIC) cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu thuần đạt hơn 169.600 tỷ đồng, tăng 34%, và lợi nhuận trước thuế đạt gần 15.200 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế Vingroup gấp 1,9 lần cùng kỳ, đạt 7.565 tỷ đồng. Vingroup đều xuất hiện trong cả top những doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận cao nhất 9 tháng 2025.

Các công ty con của Vingroup như Vinhomes hay VEFAC cũng ghi nhận doanh thu hoặc lợi nhuận trong top đầu thị trường.

Đồng thời, tài sản của Vingroup (VIC) đã vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng tài sản, dòng vốn huy động khổng lồ của tập đoàn đang được rót mạnh vào bất động sản, tổ hợp VinFast và các trụ cột công nghiệp mới.

Trong số các ngân hàng, Vietcombank vẫn giữ vững vị trí số 1 về lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2025. Bên cạnh đó, VietinBank đang vươn lên mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 51% so với cùng kỳ lên hơn 29.500 tỷ đồng thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao thứ 2 trong 9 tháng đầu năm 2025.

“Vua thép” Hòa Phát ghi nhận doanh thu trong 9 tháng đầu năm tăng hơn 5% và lợi nhuận trước thuế tăng 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng 2025, Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng trưởng ấn tượng về lợi nhuận khi lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BSR tăng hơn 200% lên hơn 2.500 tỷ đồng, Tính riêng quý 3, BSR lãi trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.300 tỷ đồng. Công ty cho biết, trong quý 3/2025, giá dầu thô (giá Dated Brent) giảm từ 70,99 USD/thùng vào tháng 7/2025 xuống 68,02 USD/thùng vào tháng 9/2025 trong khi quý 3/2024, giá dầu thô (Dated Brent) giảm từ 85,31 USD/thùng trung bình tháng 7/2024 xuống còn 74,33 USD/thùng trong tháng 9/2024.

Khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm kỳ này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, sản lượng tiêu thụ quý 3/2025 (1,95 triệu tấn) cao hơn cùng kỳ năm trước (1,72 triệu tấn) là nguyên nhân chính khiến quý 3/2025 có lãi trong khi cùng kỳ lỗ.

Vietnam Airlines ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tăng 11,5% và lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines đã chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, qua đó tạo động lực quan trọng cho kết quả kinh doanh tích cực.