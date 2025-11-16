Thông tin tang lễ mẹ ca sĩ Tuấn Hưng

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, bà Lam Hồng - mẹ ca sĩ Tuấn Hưng đã qua đời vào tối ngày 15/11. Được biết, mẹ nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng thọ 76 tuổi. Tối 15/11, Tuấn Hưng đã thay đổi ảnh đại diện thành hình hoa sen đen trắng. Dàn sao Việt là Bằng Kiều, Đăng Khôi, Lệ Quyên... đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Tuấn Hưng.

Mới đây, thông tin về tang lễ đã được Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 15 đến 21 giờ ngày 17/11 tại nhà tang lễ Bệnh viện TW Quân đội 108. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 9 giờ cùng ngày. Linh cữu của mẹ Tuấn Hưng được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Trước đó, Tuấn Hưng từng ra gấp một bài hát để tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Anh chia sẻ: "Mọi thứ đơn giản mộc mạc nhất có thể nhưng đó là tất cả tình yêu con dành cho mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên cuộc đời này và luôn bên con, yêu thương, cho con mọi điều tốt đẹp nhất".

Vào tháng 7/2025, ca sĩ Tuấn Hưng từng đăng tải hình ảnh xuống tóc ở núi Yên Tử. Anh quyết định cạo đầu với mong muốn mẹ có sức khỏe tốt hơn. Thời điểm đó, mẹ của Tuấn Hưng được điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ca sĩ từng trải lòng: "Tóc có thể mọc lại, nhưng tuổi mẹ thì không. Xin cho mẹ mạnh mẽ thêm mỗi ngày. Xin cho con đủ lòng an để đi tiếp, vừa làm con trai hiếu nghĩa, vừa làm người đàn ông biết sống thật".

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng không ít lần nghẹn ngào khi nhắc về mẹ. Anh từng ôm mẹ bật khóc ngay trên sân khấu liveshow. Kể từ khi lập gia đình, Tuấn Hưng từng chia sẻ rằng vợ anh và mẹ ruột rất hòa hợp. Nam ca sĩ cho rằng mọi việc đều có thể dung hòa nếu người đàn ông biết sắp xếp công việc hợp lý và giữ gìn mối quan hệ trong gia đình.