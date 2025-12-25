Lần lượt đến nhà con trai và viện dưỡng lão, tôi mới phát hiện: Có 1 nơi nghỉ hưu tuyệt vời để tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Khi bước sang tuổi xế chiều, ai cũng mong muốn tìm được một nơi phù hợp để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, với ông Lý Bằng (72 tuổi, Trung Quốc), việc lựa chọn nơi dưỡng già phù hợp không hề đơn giản.

Sau khi nghỉ hưu, ông Lý từng có quãng thời gian nghỉ hưu khá vui vẻ. Ông cùng bạn bè đi du lịch, tham gia các hoạt động xã hội và tận hưởng sự tự do sau hàng chục năm làm việc. Thế nhưng, khi bước sang tuổi 70, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt, đặc biệt là khi ông sống xa con trai. Vậy nên ông quyết định lên thành phố sống cùng con, mong có chỗ dựa tinh thần và được con cái phụng dưỡng.

Ảnh minh hoạ

Dù con trai và con dâu rất hiếu thảo, chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng ông Lý sớm nhận ra bản thân đang trở thành gánh nặng tâm lý cho các con.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vốn tự do, linh hoạt, nay phải điều chỉnh hoàn toàn vì người cha cao tuổi. Con dâu phải về nhà sớm nấu nướng những món phù hợp cho người già, hạn chế ăn uống bên ngoài. Các thói quen sinh hoạt giữa hai thế hệ cũng khác biệt, khiến không gian riêng tư của gia đình trẻ phần nào bị thu hẹp.

Không muốn trở về căn nhà cũ trống trải ở quê, ông Lý lựa chọn thử sống tại viện dưỡng lão. Tại đây, ông có phòng riêng yên tâm hơn về vấn đề sức khỏe khi có người theo dõi, chăm sóc thường xuyên.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Phần lớn người cao tuổi trong viện dưỡng lão này sống khép kín, u buồn do mâu thuẫn gia đình hoặc do vấn đề sức khỏe. Dù ông Lý chủ động bắt chuyện nhưng hiếm ai cởi mở đáp lại. Hình ảnh quen thuộc mỗi ngày là những cụ già lặng lẽ ngồi phơi nắng ngoài sân, gần như không làm gì suốt cả ngày. Cảm giác trống trải và buồn chán khiến ông Lý quyết định rời viện dưỡng lão, quay về quê.

Sau một năm liên tục thay đổi nơi ở, ông Lý chia sẻ câu chuyện của mình với một đồng nghiệp cũ. Người bạn này chỉ ra mâu thuẫn lớn nhất trong suy nghĩ của ông: lo sợ làm phiền cuộc sống của con cái, nhưng lại không dám sống một mình vì sợ cô đơn và bệnh tật không ai chăm sóc.

“Nếu vậy ông có thể tham khảo việc chọn nhà thuê gần con trai, như vậy vẫn đảm bảo cuộc sống riêng tư của con mà lại không nghĩ ngợi về sự cô đơn tuổi già”, người đồng nghiệp cũ đề xuất.

Ban đầu, ông Lý vẫn còn do dự. Nhưng sau một trận ốm nặng kéo dài hai ngày, ông quyết tâm thử cách này. Hai cha con ông Lý tìm được một căn hộ trong khu chung cư cũ, cách nhà con trai chỉ 10 phút đi bộ, xung quanh đầy đủ tiện ích.

Ảnh minh hoạ

Cuộc sống mới nhanh chóng mang lại cho ông Lý cảm giác hài lòng. Khu dân cư có nhiều người cao tuổi năng động, cùng nhau chơi cờ vua, bóng bàn, sinh hoạt mỗi ngày. Ông vẫn gặp con trai đều đặn hàng tuần. Nếu chẳng may bị ốm, các con có thể kịp thời xuất hiện nhưng không ai cảm thấy bị ràng buộc hay áp lực.

Theo ông Lý, lựa chọn sống riêng nhưng gần con cái mang lại sự cân bằng lý tưởng, vừa có sự tự do lại vừa thuận tiện cho bản thân và con cháu. Điều quan trọng nhất ông Lý rút ra được sau khoảng thời gian này là hiểu nhu cầu của bản thân và không ngại trải nghiệm để tìm “bến đỗ” phù hợp nhất.

Theo Toutiao