1 chi tiết ẩn ở máy giặt khiến quần áo càng giặt càng bẩn, 99% người không để ý

25-12-2025 - 19:09 PM | Sống

Dùng máy giặt mà không để ý đến chi tiết này là rất sai lầm.

Máy giặt là thiết bị gần như hoạt động mỗi ngày trong nhiều gia đình. Thế nhưng, có một chi tiết rất nhỏ bên trong máy lại thường xuyên bị bỏ quên. Nếu không vệ sinh định kỳ, chính bộ phận này sẽ khiến quần áo sau khi giặt không sạch, dễ bám mùi và xơ vải, đồng thời làm giảm tuổi thọ của máy.

Chi tiết dễ bị lãng quên trong máy giặt

Bộ phận được nhắc đến chính là lưới lọc cặn của máy giặt. Đây là nơi giữ lại tóc, xơ vải và các mảnh vụn nhỏ phát sinh trong quá trình giặt. Dù là máy giặt cửa trước hay cửa trên, nhà sản xuất đều thiết kế lưới lọc để ngăn cặn bẩn trôi vào đường ống xả.

Với máy giặt cửa trước, lưới lọc thường nằm ở góc dưới mặt trước của máy. Còn với máy cửa trên, lưới lọc được đặt bên trong lồng giặt, ở vị trí hơi nhô ra. Do thiết kế khá kín và ít được chú ý nên nhiều người dùng nhiều năm vẫn chưa từng mở ra vệ sinh.

1 chi tiết ẩn ở máy giặt khiến quần áo càng giặt càng bẩn, 99% người không để ý- Ảnh 1.

Vì sao không vệ sinh lưới lọc khiến quần áo càng giặt càng bẩn

Khi lưới lọc bị tích tụ quá nhiều cặn bẩn, khả năng thoát nước của máy sẽ giảm đáng kể. Nước giặt bẩn không được xả ra kịp thời khiến quần áo phải ngâm lâu hơn trong nước cũ. Kết quả là sau khi giặt xong, vải dễ dính xơ, có cảm giác kém sạch hơn so với trước.

Không chỉ vậy, lưới lọc là môi trường ẩm ướt, rất dễ phát sinh vi khuẩn và nấm mốc nếu không được làm sạch thường xuyên. Trong quá trình giặt, các vi khuẩn này có thể theo dòng nước quay trở lại bám vào quần áo, gây mùi hôi khó chịu, thậm chí kích ứng da với người nhạy cảm. Về lâu dài, lưới lọc bị tắc còn khiến máy giặt phải hoạt động nặng hơn. Hệ thống bơm xả và động cơ chịu áp lực lớn, làm tăng nguy cơ hỏng hóc và rút ngắn tuổi thọ thiết bị.

1 chi tiết ẩn ở máy giặt khiến quần áo càng giặt càng bẩn, 99% người không để ý- Ảnh 2.

Bao lâu nên vệ sinh lưới lọc một lần

Với tần suất giặt đồ thông thường của gia đình, lưới lọc nên được vệ sinh khoảng một tháng một lần. Nếu nhà có trẻ nhỏ, nuôi thú cưng hoặc giặt chăn ga thường xuyên, thời gian vệ sinh nên rút ngắn hơn.

Việc làm sạch không quá phức tạp và hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà. Chỉ cần ngắt nguồn điện, mở nắp lưới lọc, lấy hết cặn bẩn bên trong, dùng bàn chải chà sạch dưới vòi nước rồi lắp lại đúng vị trí.

1 chi tiết ẩn ở máy giặt khiến quần áo càng giặt càng bẩn, 99% người không để ý- Ảnh 3.

Những sai lầm nhiều người vẫn mắc khi dùng máy giặt

Nhiều người cho rằng chỉ cần sử dụng chế độ tự vệ sinh lồng giặt là đủ. Thực tế, chế độ này chỉ hỗ trợ làm sạch phần lồng bên trong, không thể thay thế việc vệ sinh lưới lọc. Nếu không làm sạch đúng chỗ, cặn bẩn vẫn tiếp tục tích tụ.

Một sai lầm khác là dùng quá nhiều nước giặt với suy nghĩ quần áo sẽ sạch hơn. Việc này không giúp tăng hiệu quả làm sạch mà còn khiến máy khó xả hết bọt, dễ để lại cặn trên quần áo và bên trong lồng giặt.

Ngoài ra, quần áo sau khi giặt xong không nên để quá lâu trong máy. Môi trường ẩm kín sẽ khiến vải nhanh ám mùi. Tốt nhất nên lấy ra phơi sớm, đặt ở nơi thông thoáng và có ánh sáng để quần áo khô nhanh và sạch hơn.

Theo Toutiao

