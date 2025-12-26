Đôi bạn khởi nghiệp từ năm nhất đại học: Từ mất phương hướng đến đồng hành cùng những giấc mơ vươn ra giảng đường quốc tế

Ở tuổi 18, Minh Đức và Đức Anh bước vào một giai đoạn nhiều tự vấn. Quá trình ứng tuyển học bổng vào Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) trở thành bước ngoặt, buộc cả hai nhìn lại giá trị và bản sắc của chính mình, đồng thời mở ra hành trình định hình tư duy dẫn lối cho ý tưởng khởi nghiệp sau này.

Chia sẻ về những ngày đầu nộp hồ sơ học bổng vào BUV, cả Minh Đức và Đức Anh đều nhanh chóng nhận ra rằng thử thách lớn nhất đến từ việc phải đối diện trung thực với năng lực của chính mình - điều mà trước đây cả hai hiếm khi nghĩ đến.

Với Minh Đức, quá trình chuẩn bị hồ sơ diễn ra trong một giai đoạn cậu liên tục tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. Việc ứng tuyển học bổng vào BUV không đơn thuần là tìm kiếm một suất hỗ trợ tài chính, mà là cơ hội để cậu thử bước vào một môi trường giáo dục khuyến khích phản tư, tranh biện và dám thể hiện chính mình.

Chính vì vậy, khi ngồi xuống viết bài luận học bổng, Minh Đức bị mắc kẹt không phải vì thiếu nội dung, mà vì lần đầu tiên phải đối diện với câu hỏi: “Nếu bỏ hết thành tích ra ngoài, mình còn lại gì?”

Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Minh Đức bắt đầu chuyển hướng cách tiếp cận bài luận. Cậu không còn cố gắng tạo ra một phiên bản “đẹp” để thuyết phục mọi người, mà tập trung trả lời câu hỏi “đúng với mình”.

Trong khi đó, hành trình ứng tuyển học bổng của Đức Anh lại chịu sức ép từ một phía khác. Đặt mình giữa những hồ sơ nổi bật, cậu liên tục rơi vào trạng thái so sánh và tự thu nhỏ giá trị bản thân.

Tuy nhiên, càng đi sâu vào quá trình chuẩn bị hồ sơ, Đức Anh càng nhận ra rằng nếu tiếp tục nhìn bản thân bằng thước đo của người khác, cậu sẽ không bao giờ dám kể câu chuyện của chính mình.

Vì thế, thách thức lớn nhất không còn nằm ở việc làm sao để nổi bật hơn người khác, mà là học cách nhìn nhận hành trình cá nhân một cách công bằng: không tự hạ thấp, nhưng cũng không tô vẽ.

Với Minh Đức, điều mà cậu học được là khả năng đánh giá bản thân một cách trung thực. Những năm tháng đó giúp cậu hiểu rõ hơn những điểm yếu, những cơ chế tâm lý từng đẩy mình vào trạng thái “toxic productivity”- ám ảnh năng suất, lúc nào cũng phải bận rộn và làm thật nhiều để thấy mình có giá trị, đến mức kiệt sức mà vẫn không thấy đủ.

Với Đức Anh, hành trình ứng tuyển học bổng vào BUV lại giúp bản thân học được cách nhìn lại từng trải nghiệm nhỏ, hiểu vai trò của chúng trong hành trình thay vì xem đó là những mảnh rời rạc. “Quá trình chuẩn bị hồ sơ còn giúp mình rèn được sự điềm tĩnh trước áp lực và khả năng đưa ra quyết định khi chưa có sự chắc chắn”, Đức Anh chia sẻ.

Vỡ òa khi trúng tuyển học bổng vào BUV, Minh Đức và Đức Anh không chỉ mở ra một chương mới trong đời sống đại học ở môi trường quốc tế, mà còn đặt nền móng cho cách hai chàng sinh viên tiếp cận việc học, thất bại và khởi đầu - những điều về sau trở thành chất liệu cho hành trình khởi nghiệp.

Cơ duyên đưa hai chàng sinh viên gặp được nhau không bắt đầu bằng một ý tưởng khởi nghiệp, càng không phải những kế hoạch kinh doanh bài bản. Đó là những cuộc trò chuyện kéo dài, diễn ra trong một giai đoạn mà cả hai đều “rối”.

“Không phải rối vì không làm gì, mà rối vì làm nhiều nhưng chưa thấy ý nghĩa. Những cuộc trò chuyện ban đầu của chúng mình không xoay quanh khởi nghiệp mà xoay quanh câu hỏi rất cơ bản: Mình đang học và cố gắng vì điều gì”, Minh Đức chia sẻ.

Chính sự đồng cảm trong những băn khoăn ấy đã tạo nên nền tảng đầu tiên cho việc hợp tác.

Ban đầu, Minh Đức và Đức Anh cùng thực hiện một dự án liên quan đến copywriting (sáng tạo & viết nội dung sáng tạo). “Đây là dự án đầu tiên giúp chúng em hiểu thế nào là làm dịch vụ thực sự, làm việc với khách hàng thật, và cũng có áp lực thật”, Đức Anh kể.

Dù dự án có những kết quả nhất định song 2 bạn đều cảm thấy mình đang tiêu hao năng lượng cho một công việc không thực sự phù hợp với giá trị dài hạn. Bên cạnh đó, sự non trẻ trong việc xây dựng đội ngũ và áp lực học tập buộc các bạn phải đưa ra một quyết định khó: dừng lại.

Theo chia sẻ của 2 chàng trai này, việc dự án dừng lại không phải là dấu chấm hết. Thực tế, đây là cơ hội để có được bài học lớn nhất là không thể xây dựng một dự án bền vững chỉ bằng kỹ năng. “Kỹ năng có thể học nhanh, nhưng sự thấu cảm chỉ đến khi mình từng lạc hướng giống người khác”, Minh Đức nói.

Từ những trải nghiệm ấy, ý tưởng về Vscholars được hình thành. Sau khi apply học bổng thành công, Minh Đức và Đức Anh nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn học sinh, sinh viên về cách làm hồ sơ. Càng trò chuyện sâu, 2 bạn đều càng nhận ra điều mà các bạn học sinh, sinh viên thiếu không nằm ở kỹ năng viết luận hay chuẩn bị phỏng vấn, mà là thiếu định hướng và thiếu khả năng kể câu chuyện của chính mình.

“Từ đây, chúng mình muốn tạo ra mô hình không chỉ hỗ trợ apply học bổng, mà còn đồng hành cùng người học trong quá trình hiểu bản thân”, đôi bạn chia sẻ.

Vscholar - dự án sinh viên hỗ trợ học sinh cấp 3 ứng tuyển học bổng - được thành lập khi cả hai vẫn đang là sinh viên năm nhất. Minh Đức và Đức Anh mang theo niềm tin rằng nếu không xắn tay vào làm thì sẽ không bao giờ đủ dũng khí để bắt đầu.

Trong bộ máy vận hành, Minh Đức đảm nhận vai trò sáng lập và phụ trách phát triển kinh doanh, vận hành và trực tiếp giảng dạy. Đức Anh chịu trách nhiệm xây dựng quy trình marketing, quản lý đội ngũ và đồng hành cùng học viên trong quá trình học tập.

Những ngày đầu, cả hai gần như “loay hoay trong bóng tối” để tìm kiếm học viên. Minh Đức kể có lúc họ chủ động tặng cả những buổi tư vấn miễn phí nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Kết thúc mỗi cuộc họp, hai chàng sinh viên chỉ còn lại cảm giác kiệt sức vì nói và nghĩ quá nhiều.

Đôi bạn vướng phải sự hoài nghi, đặc biệt là hoài nghi dành cho chính bản thân. Câu hỏi “Liệu mình đã đủ trải nghiệm để giúp người khác hay chưa?” xuất hiện nhiều lần. Nhưng trong giai đoạn ấy, sự góp ý thẳng thắn và động viên từ các giảng viên BUV đã giúp hai chàng sinh viên nhìn rõ giới hạn của mình, đồng thời hiểu cách cải thiện từng bước. Bạn bè tại BUV cũng trở thành những người đầu tiên tin tưởng, thử nghiệm và lan tỏa mô hình của dự án.

Thế rồi những tín hiệu đầu tiên cũng xuất hiện: dự án dần kết nối được với các bạn trẻ chuẩn bị nộp học bổng vào BUV và nhiều trường đại học quốc tế tại Việt Nam, thậm chí có cả những hồ sơ nhắm tới học bổng Chính phủ Hungary. Có những đêm, Minh Đức và Đức Anh ngồi chỉnh từng dòng CV, cân lại từng câu trong bài luận. Từ chính những trải nghiệm hoang mang trước đây, cả hai giúp các bạn học sinh nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu và sự khác biệt của mình để tự tin bước vào giảng đường quốc tế.

Và khi các em học sinh báo tin đỗ, cảm giác dâng trào niềm vui khi cả hai thấy nỗ lực của mình thật sự đang góp phần tạo nên một bước ngoặt trong tương lai của người khác. Đến nay, Vscholar đã đồng hành cùng 10 học viên giành được học bổng tại các trường đại học trong và ngoài nước, và vẫn đang tiếp tục đào tạo những thế hệ tiếp theo.

Nhìn lại chặng đường đã đi, cả hai đều cho rằng BUV là bệ phóng để đôi bạn thực hiện những khát khao của tuổi trẻ. “BUV cho chúng mình một môi trường đủ cởi mở để thử nghiệm các ý tưởng mới và đủ nghiêm túc để trưởng thành. Ở đây, chúng mình không bị ép phải trở thành một phiên bản “hoàn hảo”, mà được khuyến khích trở thành phiên bản hiểu mình hơn mỗi ngày. Đó là tinh thần về những trái tim sư tử bản lĩnh với đầy sự tự tin và đứng dậy sau mỗi khó khăn thử thách. Vscholar, với chúng mình, là sự tiếp nối tự nhiên từ chính tinh thần đó”, đôi bạn sáng lập Vscholar chia sẻ.