Tiết lộ về nút bí mật trên máy giặt khiến nhiều người “kinh ngạc”

Không có gì bất tiện và bực bội hơn việc cửa máy giặt tự động bị khóa chặt trong khi bạn lại đang rất cần mở nó.

Có thể bạn nhận ra mình đã quên cho thêm một món đồ vào mẻ giặt, bỏ quên vật quan trọng trong túi quần áo, hoặc cần kết thúc chu trình giặt sớm vì đang vội — vậy bạn có thể làm gì để mở cửa, ngoài việc dùng sức mạnh?

Một chuyên gia vệ sinh đã khiến nhiều người kinh ngạc khi tiết lộ một nút bí mật trên máy giặt, cho phép mở cửa ngay cả khi máy vẫn đang hoạt động.

Nút bí mật giúp mở cửa máy giặt trong trường hợp khẩn cấp

Jeeves, đến từ New York (Mỹ), được biết đến với tên Clean Freakz hoặc @jeeves_ny trên TikTok, thường xuyên chia sẻ các mẹo và thủ thuật dọn dẹp. Trong một video gần đây, anh đã chỉ cách tiếp cận “chốt bí mật” này.

Chuyên gia vệ sinh cho biết: “Bạn nên biết rằng có một chốt bí mật trên máy giặt, cho phép bạn mở cửa trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi máy gặp sự cố và không chịu nhả cửa.”

Anh nói thêm: “Ví dụ như khi bạn bị mất điện và không muốn quần áo bị mốc.”

Chỉ vào vị trí của bộ lọc máy giặt của mình, Jeeves tiếp tục: “Nó nằm ngay cạnh bộ lọc mà bạn nên vệ sinh vài tháng một lần.”

Các hộ gia đình được khuyến nghị nên vệ sinh bộ lọc máy giặt bốn đến sáu tuần một lần. Bộ lọc thường nằm ở phần dưới của máy, và bạn có thể cần tháo một nắp nhỏ để tiếp cận, đồng thời đặt khăn trên sàn để tránh nước rò rỉ tràn ra khi mở.

Sau đó, Jeeves hướng dẫn: “Hãy lấy một vật nhỏ và trượt chốt sang bên trái. Thực chất đây chỉ là một sợi dây dùng để mở cửa. Thao tác này sẽ ngay lập tức kết thúc chu trình giặt và mở cửa.”

Chuyên gia vệ sinh hướng dẫn cách tìm nút bí mật giúp mở cửa máy giặt trong trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: chụp màn hình từ tài khoản @jeeves_ny)

Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: “Tôi chỉ khuyến nghị dùng cách này như phương án cuối cùng nếu máy của bạn không chịu mở.”

Nhiều người đã cảm ơn Jeeves vì lời khuyên trong phần bình luận, trong khi những người khác tỏ ra bối rối vì không thể tìm thấy bộ lọc trên máy của họ.

Một người viết: “Không phải máy nào cũng có cái này đâu” trong khi người khác nói: “Máy của tôi không có bộ lọc nào, cũng chẳng có công tắc thần kỳ đó.”

Người thứ ba cho biết: “Tôi đã tìm khắp nơi, thậm chí tháo cả mặt sau mà vẫn không tìm thấy bộ lọc.”

Tuy nhiên, một số người đã đưa ra gợi ý khác cho những ai đang tìm cách mở cửa máy giặt bị khóa mà không có nút bí mật trong bộ lọc.

Một người khuyên: “Tắt máy đi, sau vài phút nó sẽ mở,” trong khi người khác viết: “Tắt máy và chờ 2–3 phút là cửa sẽ mở.”

Bí quyết này xuất hiện sau khi một chuyên gia vệ sinh khác tuyên bố rằng có một nút bí mật trên máy giặt giúp tháo rời khay đựng nước giặt. Người này nói việc tháo rời khay đựng nước giặt sẽ giúp cho việc vệ sinh dễ dàng hơn, tránh nấm mốc, bụi bẩn tích tụ trong khay này.