8 loại cây rẻ mấy cũng không nên mua về kẻo hối không kịp

Trồng cây trong nhà đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích. Thực tế, cây trồng trong nhà không chỉ có chức năng trang trí. Nó còn giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng, tạo nên môi trường thư thái và trong lành hơn cho gia đình.

Tuy nhiên, bất kể người chơi cây nào cũng sẽ nói với bạn rằng luôn có một hoặc hai loại cây trồng trong nhà khiến người ta hối hận vì đã mua. Bạn sẽ nhận ra rằng một vài loại cây trồng trong nhà phổ biến nhất, dù hay xuất hiện trong các bức ảnh mạng xã hội, hóa ra lại là những cây trồng khá khó chiều.

Vì vậy, như một lời cảnh báo dành cho bất kỳ ai đang tìm mua thêm cây mới, hoặc như một sự cảm thông nhẹ nhàng, dưới đây là những loại cây mà cả chuyên gia lẫn người yêu cây đều ước rằng họ đã không mua, theo chuyên trang chăm sóc nhà cửa The Spruce.

1. Cây bàng Singapore

Chuyên gia về cây trồng Matthew Aulton cho biết một trong những loại cây trồng trong nhà khiến người ta hối hận nhiều nhất chính là cây bàng Singapore. Chúng có thể to lớn, bắt mắt và cực kỳ phổ biến, nhưng điều đó không làm giảm đi sự bực bội mà chúng gây ra.

“Cây bàng Singapore phản ứng thái quá với bất kỳ sự thay đổi nào,” ông giải thích. “Chỉ cần chuyển sang một ngôi nhà mới cũng đủ khiến nó bắt đầu rụng lá. Nó cần ánh sáng rất mạnh. Nếu không được cung cấp đủ ánh sáng, cây sẽ trông ốm yếu và rất thưa thớt.”

Nếu bạn đang tìm một loại cây ít ‘khó ở’ hơn để trồng, cây đa búp đỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Aulton cũng lưu ý rằng có rất nhiều giống đa khác để bạn tham khảo.

2. Cây dương xỉ

Một trong những loại cây đầu tiên bạn nghĩ đến khi muốn mang cảm giác thiên nhiên ngoài trời vào trong nhà chính là dương xỉ. Tuy nhiên, lối sống ngoài trời của chúng lại khiến chúng trở thành những vị khách khó chiều trong không gian sống của bạn.

Chuyên gia Tyler DeHaven cho biết những điều kiện chăm sóc cầu kỳ cùng với việc rụng lá thường xuyên khiến dương xỉ trở thành nỗi hối tiếc lớn của nhiều người trồng cây.

“Mặc dù có một số giống dương xỉ tốt hơn những giống khác, nhưng nhìn chung, chúng không phải là lựa chọn lý tưởng cho không gian trong nhà vì chúng đòi hỏi những điều kiện sống rất cụ thể,” ông nói. “Chúng thích độ ẩm cao, nhưng tin tôi đi, điều đó không đáng chút nào.”

3. Cây lan ý

Lan ý có thể trông rất đẹp và là một món quà tuyệt vời, nhưng chúng lại cực kỳ khó chiều.

“Chúng cần được tưới nước thường xuyên hơn, và sẽ rũ xuống rất mạnh nếu không được tưới đủ nước,” DeHaven nói. “Chúng thích đất luôn ẩm, điều này lại tạo điều kiện cho loài ruồi ăn nấm sinh sôi. Chúng nở hoa một hoặc hai lần mỗi năm, nhưng đôi khi chúng sẽ không nở nếu ‘giận’ bạn.”

Không chỉ vậy, còn có rất nhiều lý do khiến lá của chúng đột nhiên chuyển sang màu vàng, và chúng cũng thích ánh sáng mặt trời đã được lọc cùng với một khoảng nhiệt độ rất cụ thể.

4. Cây đuôi công

Chuyên gia cây trồng Lourdes Hester biết rằng mọi người yêu thích những cây này vì màu sắc và hoa văn sống động của chúng; tuy nhiên, cây đuôi công không hề dễ chăm sóc.

“Chúng đòi hỏi độ ẩm cao, nước đã được lọc hoặc nước cất, và mức độ ẩm của đất rất cụ thể,” cô nói. “Nếu không có những điều kiện đó, lá của chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện viền nâu, quăn lại hoặc phai màu, khiến chúng trở thành loại cây cần chăm sóc rất nhiều và thường gây thất vọng.”

Nếu bạn yêu thích những loại cây có nhiều lá và đa dạng màu sắc, hãy cân nhắc các giống trầu bà.

“Đây là một trong những loại cây ít cần chăm sóc nhất, nhưng vẫn mang lại tán lá đẹp và xanh tốt,” Hester bổ sung.

5. Cây ô liu

Với thân cây nhạt màu và những chiếc lá hình bầu dục thanh lịch, cây ô liu đã trở thành một lựa chọn mang tính thiết kế và rất được ưa chuộng đối với những ai đang tìm kiếm cây thân gỗ hoàn hảo cho không gian trong nhà. Tuy nhiên, việc duy trì và giữ cho chúng khỏe mạnh lại đòi hỏi rất nhiều công sức.

“Đây là những loại cây trông rất thẩm mỹ, nhưng cũng cực kỳ tốn công chăm sóc,” DeHaven nói. “Chúng sẽ rụng hết lá nếu không được giữ trong điều kiện phù hợp, và chúng cũng thích được tưới nước thường xuyên cùng với ánh nắng mạnh.”

Đối với loại cây này, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở ánh sáng và nước tưới. Bạn còn cần tái tạo các điều kiện Địa Trung Hải khác để chúng cảm thấy như ở nhà, chẳng hạn như độ ẩm và loại đất trồng.

6. Cây nha đam

Cây nha đam có thể là một loại cây rất khó chăm sóc. Dù mang lại nhiều lợi ích, chúng lại không chịu được một số điều kiện nhất định, đặc biệt là khi trồng trong nhà.

Chúng có nguồn gốc từ những vùng khô hạn và Địa Trung Hải, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng chịu được ánh nắng trực tiếp. Chúng cần ánh sáng gián tiếp, nếu không lá sẽ bị cháy. Nhưng nếu thiếu ánh sáng, chúng có thể mọc dài, mềm và yếu.

Một số người trồng cây cũng nhận thấy rằng mỗi cây nha đam lại có sự khác biệt - có cây phát triển tốt với rất ít công chăm sóc, trong khi một cây khác cùng loại lại gặp nhiều khó khăn. Chúng cũng thích đất nghèo dinh dưỡng và lượng nước ít, nhưng vừa đủ để đất có thể khô hoàn toàn giữa các lần tưới.

7. Cây cô tòng

Đúng là cây cô tòng có thể mang đến cả một bảng màu rực rỡ cho bất kỳ căn phòng nào - nhưng chúng sẽ không làm điều đó một cách dễ dàng.

Chúng rất kén chọn về lượng nước cần thiết, yêu thích ánh sáng mạnh nhưng không chịu được nhiệt độ quá cao. Chúng cũng không thích nhiệt độ dưới 15,5°C. Danh sách yêu cầu của chúng còn dài nữa.

“Cơ chế tự vệ để sinh tồn của chúng là rụng hết lá, chỉ chừa lại vài chiếc, khiến bạn gần như không còn chút hy vọng nào rằng cây sẽ hồi phục, trong khi trông nó vẫn rất tệ,” DeHaven nói.

8. Cây thường xuân

Cây thường xuân có thể sở hữu những tán lá rủ rất đẹp, nhưng chúng thường không đáng với sự phiền toái mà chúng mang lại. Loại cây này thích đất ẩm, nhưng điều đó thường rất khó cân bằng mà không tạo ra môi trường quá úng nước.

“Thường xuân cực kỳ khó chiều,” DeHaven nhận xét. “Nó sẽ khô héo và trơ trụi rất nhanh. Lá sẽ trở nên giòn, rồi rụng hết và chết rất nhanh.”

Nếu bạn yêu thích vẻ ngoài của loại cây này, có hơn một chục giống thường xuân mà bạn có thể trồng trong nhà. Hãy tìm một loại phù hợp với môi trường sống của bạn và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chăm sóc để giữ cho cây luôn khỏe mạnh.