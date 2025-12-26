Vừa trúng số độc đắc, cậu sinh viên nghèo lập tức chuyển khoản cho 3 người: Quyết định mà 25 năm sau vẫn nhớ mãi không quên

Năm 1999, Timothy Schultz, sống tại Iowa, là một sinh viên nghèo, phải làm thêm tại trạm xăng để trang trải học phí. Cuộc đời anh thay đổi chỉ sau một đêm khi tấm vé Powerball mua tại nơi làm việc trúng giải độc đắc 28 triệu USD.

Tuy nhiên, giải độc đắc của Schultz suýt đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ khi đồng nghiệp Sarah Elder, 20 tuổi, tuyên bố cô đã góp 50 xu vào tấm vé và có quyền hưởng một phần tiền thưởng. Yêu cầu của Elder khiến tính hợp lệ của toàn bộ giải thưởng bị đặt dấu hỏi, bởi cô chưa đủ tuổi hợp pháp để mua vé xổ số, theo quy định tại địa phương này.

“Nếu một phần giao dịch liên quan đến người chưa đủ tuổi, một phần hoặc thậm chí toàn bộ tiền thưởng có thể sẽ bị tịch thu”, Ed Stanek, Ủy viên Xổ số bang, phát biểu vào thời điểm đó.

May mắn cho Schultz, Elder đã rút lại yêu cầu chỉ một ngày trước khi phiên tòa dự kiến diễn ra. Nội dung thỏa thuận giữa hai đồng nghiệp không được công bố công khai.

Điều này khiến Timothy Schultz nhận ra, anh cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tài chính am hiểu pháp lý. “Phần lớn những người bất ngờ sở hữu hàng triệu USD đều không biết phải làm gì với số tiền đó, trừ khi họ có kiến thức, nền tảng hoặc kinh nghiệm về quản lý tài sản lớn”, Schultz chia sẻ với CNN vào năm ngoái khi nhớ lại.

Tìm đến chuyên gia quản lý tài sản là quyết định bước ngoặt mang tính quan trọng nhất

“Đột nhiên, tôi từ một nhân viên trạm xăng trở thành triệu phú khi mới ở tuổi 21”, Timothy Schultz chia sẻ với Business Insider trong một cuộc phỏng vấn năm 2024. “Tôi có cảm giác như đang cầm trong tay một cây đũa phép. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng đồng thời tôi cũng muốn hành xử có trách nhiệm về mặt tài chính”.

Schultz cho biết, ở tuổi 21, anh hoàn toàn không biết phải làm gì với một khoản tiền khổng lồ như vậy và cảm thấy may mắn vì đã tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia.

Theo National Endowment for Financial Education (tổ chức giáo dục tài chính tại Mỹ) khoảng 70% người trúng xổ số tại Mỹ trắng tay sau vài năm do thiếu kế hoạch quản lý.

“Tôi không muốn bản thân xuất hiện trong danh sách thống kê những người trúng xổ số rồi nhanh chóng phá sản chỉ sau vài năm”, anh nói. Vì thế, ngay sau đó, thay vì mua sắm nhà cửa hay xe cộ, Schultz thành lập một đội ngũ quản lý tài chính gồm 3 người quan trọng nhất: luật sư, cố vấn thuế và chuyên gia đầu tư.

Hiện nay, Timothy Schultz đang dẫn một podcast và điều hành kênh YouTube cá nhân, nơi anh chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên xoay quanh việc trúng xổ số và quản lý tài chính sau khi đổi đời.

Trước khi nộp vé nhận thưởng, Schultz cho biết anh đã tham vấn các chuyên gia quản lý tài sản để hiểu rõ mình có thể chi tiêu bao nhiêu và nên hỗ trợ người khác ở mức nào. “Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng muốn sống trong giới hạn khả năng của mình”, anh chia sẻ.

Đầu tư là chìa khóa giúp duy trì khối tài sản

Ngay từ trước khi nhận bất kỳ khoản tiền nào, Schultz đã cùng các cố vấn xây dựng một kế hoạch đầu tư thận trọng, nhằm đảm bảo nguồn lợi nhuận có thể nuôi sống anh suốt đời. “Tôi chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ tương hỗ”, anh cho biết.

Bà Emily Irwin, cố vấn của Wells Fargo, người thường xuyên hướng dẫn các trường hợp trúng xổ số cách quản lý tài sản, từng nói rằng đầu tư mới hướng đi đúng đắn mà những người trúng thưởng nên thực hiện.

Bà cũng khuyến nghị người trúng xổ số cần nhanh chóng xây dựng một đội ngũ chuyên gia tài chính, đặc biệt là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch thuế cho nhóm khách hàng có tài sản lớn và siêu lớn. Theo bà Irwin, người trúng thưởng nên phỏng vấn kỹ khi lựa chọn ứng viên, bởi những cố vấn này rất có thể sẽ đồng hành cùng họ trong nhiều năm.

Một phần chi tiêu cho bản thân

Món đồ đầu tiên Schultz mua bằng tiền trúng thưởng là một hệ máy chơi game đời mới – một thứ xa xỉ mà anh thừa nhận trước đó không thể mua nổi.

Sau khi ổn định các khoản đầu tư một thời gian, Schultz cho biết anh hỗ trợ gia đình, mua xe và đi du lịch. Anh thậm chí quay lại giảng đường đại học để theo học ngành điện ảnh và báo chí truyền hình – ước mơ từ lâu của mình.

Tuy nhiên, việc trúng số khi vẫn đang sống giữa những sinh viên còn nhiều khó khăn cũng khiến Schultz chịu không ít áp lực. Anh cho biết mình thường xuyên cảm thấy bị kỳ vọng phải chi trả cho các chuyến du lịch, bữa ăn hoặc mọi hoạt động chung với bạn bè.

“Khi bạn trúng xổ số, mọi người không còn nhìn số tiền đó như thành quả bạn tạo ra”, Schultz nói. “Có người thân đã nói thẳng với tôi rằng tôi có được số tiền ấy mà không phải làm gì cả, nên tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục cho họ và những người khác”.

Để không làm sứt mẻ các mối quan hệ mà vẫn bảo toàn tài sản, Schultz cùng cố vấn thiết lập nguyên tắc tài chính cứng rắn: chỉ hỗ trợ trong hạn mức ngân sách đã lập từ trước. Nhờ ranh giới này, anh thoát khỏi vòng xoáy cho vay - tặng tiền không điểm dừng.

Hơn 25 năm sau, các chiến lược này đều phát huy tác dụng. Ở tuổi trung niên, Timothy Schultz vẫn sống sung túc nhờ lợi nhuận đầu tư. Không phải làm việc để kiếm sống, anh dành thời gian làm báo, sản xuất podcast và phát triển kênh YouTube chuyên phỏng vấn những người trúng số khác.

*Theo BI, Nypost