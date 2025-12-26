Gió mùa Đông Bắc lan rộng mạnh mẽ: Có nơi xuống chỉ còn 6-10 độ C

Thời tiết ngày 26/12 ghi nhận những biến đổi rõ rệt khi không khí lạnh đã bao phủ phần lớn Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại các khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, cũng như phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, nhiệt độ giảm mạnh khoảng 6–8 độ C. Trên biển, trạm Bạch Long Vĩ ghi nhận gió đông bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; trạm Lý Sơn có gió đông bắc cấp 6.

Trong ngày 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới một số khu vực Nam Trung Bộ. Gió đông bắc hoạt động mạnh dần, phổ biến cấp 3, ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết duy trì rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Ở các khu vực núi cao, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối được cảnh báo.

Về nhiệt độ, trong ngày và đêm 26/12, Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14 độ C, vùng núi 8–10 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C. Nhiệt độ trung bình dao động 16–18 độ C, vùng núi 13–15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Sang ngày và đêm 27/12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ tăng nhẹ lên 13–16 độ C, vùng núi 10–12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ trung bình phổ biến 17–19 độ C, vùng núi 14–16 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Từ ngày 26 đến 27/12, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiệt độ thấp nhất khoảng 15–18 độ C, nhiệt độ trung bình 18–20 độ C. Nhìn chung, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11–14 độ C; vùng núi Bắc Bộ 8–10 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 6 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, tình trạng rét đậm, rét hại có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng của cây trồng. Riêng tại Hà Nội, thời tiết không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ C.

Trong ngày 26/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông.

Trong các đợt dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn hiện hữu. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc.

