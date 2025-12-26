Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông nhận được 3,9 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, ngân hàng bảo “anh cứ tiêu đi” nhưng 9 tháng sau đòi lại, còn trừ thêm 212 triệu đồng

26-12-2025 - 15:20 PM | Sống

Sai sót của phía ngân hàng đã làm đảo lộn cuộc sống của một người thợ sửa nhà tại Anh.

Nhân vật trong câu chuyện là Russell Alexander, 54 tuổi, làm nghề sửa chữa nhà cửa tự do tại Sutton, hạt Norfolk, Anh. Cuối năm 2020, người đàn ông này phát hiện tài khoản ngân hàng Barclays của mình bất ngờ xuất hiện một khoản tiền lớn mà anh không hề trông đợi.

Khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”

Theo lời kể của Alexander, vào ngày 29/12/2020, tài khoản của anh nhận được 30.000 bảng Anh với dòng ghi chú chuyển khoản là: “phần tiền cuối cùng của mẹ”. Không lâu sau đó, vào tháng 1/2021, thêm 30.000 bảng nữa tiếp tục được chuyển vào tài khoản của Alexander. Đến tháng 8 cùng năm, một khoản 50.000 bảng khác lại xuất hiện, nâng tổng số tiền mà anh nhận được là 110.000 bảng Anh (hơn 3,9 tỷ đồng).

Ban đầu, Alexander nghĩ đây có thể là khoản tiền liên quan đến thừa kế bị nhầm lẫn hoặc sai sót kỹ thuật. Trước những khoản tiền bất thường này, anh đã chủ động liên hệ với ngân hàng Barclays nhiều lần để xác minh nguồn gốc.

Alexander cho biết nhân viên ngân hàng sau khi kiểm tra đã thông báo rằng số tiền này được ghi nhận là hợp lệ, thậm chí còn giải thích đây có thể là tiền thừa kế, và anh có quyền giữ lại cũng như sử dụng chúng.

“Là khách hàng của ngân hàng suốt gần 40 năm, tôi tin vào lời họ nói. Tôi đã hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng không có sai sót nào”, anh Alexander chia sẻ.

Tin rằng số tiền là hợp pháp, người đàn ông này bắt đầu điều chỉnh các kế hoạch tài chính dài hạn của mình. Tháng 6/2021, anh mạnh dạn đầu tư mua một căn nhà, lên kế hoạch cải tạo và sửa chữa lại để cho thuê ngắn hạn trên Airbnb.

Một phần đáng kể trong số tiền 110.000 bảng đã được Alexander sử dụng để trang trải chi phí sửa chữa, cải tạo, từ vật liệu xây dựng cho đến nhân công. Anh khẳng định rằng nếu không có sự xác nhận rõ ràng từ phía ngân hàng, anh sẽ không bao giờ đưa ra những quyết định tài chính lớn như vậy.

Cú sốc sau 9 tháng: ngân hàng đòi lại tiền

Tuy nhiên, sau khoảng 9 tháng kể từ khoản chuyển nhầm đầu tiên, mọi chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác. Barclays thông báo đã phát hiện ra sai sót và tiến hành thu hồi toàn bộ 110.000 bảng Anh từ tài khoản của Alexander.

Không chỉ vậy, ngân hàng còn khấu trừ thêm khoảng 6.000 bảng tiền tiết kiệm cá nhân, khiến tài khoản của người đàn ông này gần như trống rỗng. Điều này lập tức đẩy người thợ sửa nhà vào tình cảnh khó khăn, khi công trình cải tạo đang dang dở và các kế hoạch cho thuê buộc phải dừng lại.

“Tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ chỉ sau một đêm. Dự định tương lai của tôi biến mất, còn tôi thì phải quay lại làm việc cật lực để kiếm tiền trả lại cho họ”, anh Alexander nói.

Trước phản ứng gay gắt từ phía khách hàng và truyền thông, Barclays đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận rằng khoản tiền được chuyển nhầm do lỗi của người nhận. Họ cũng xác nhận việc khách hàng Alexander đã nhận được tư vấn sai từ nhân viên ngân hàng khi được thông báo rằng có thể giữ lại số tiền này.

Barclays cam kết sẽ hoàn trả lại 6.000 bảng Anh (hơn 212 triệu đồng) bị trừ nhầm cùng với khoản lãi phát sinh. Tuy nhiên, mức bồi thường cho toàn bộ sự cố chỉ là 500 bảng Anh (hơn 17 triệu đồng), con số mà Alexander cho rằng hoàn toàn không tương xứng với những thiệt hại thực tế mà anh phải gánh chịu.

Ngân hàng này cũng khuyến cáo khách hàng khi phát hiện có khoản tiền bất thường trong tài khoản cần báo ngay cho ngân hàng và không nên sử dụng cho đến khi có xác nhận bằng văn bản rõ ràng. Tuy nhiên, trường hợp của anh Alexander cho thấy ngay cả khi đã làm đúng quy trình, rủi ro vẫn có thể xảy ra.

“Tôi sẽ không bao giờ mua căn nhà đó nếu tôi không được nói rằng số tiền này là của mình. Sai lầm của ngân hàng đã lấy đi nhiều năm tích lũy và kế hoạch cuộc sống của tôi”, anh Alexander bức xúc.

(Theo The Independent)

Phát hiện người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

