5 thực phẩm dù giảm giá rẻ bèo, chị em cũng đừng mua, nhất là món đầu tiên

Giảm giá sâu, bán giá rẻ khiến không ít chị em dễ “móc hầu bao” khi đi mua hàng nhất là với thực phẩm. Nhiều người có thói quen tranh thủ mua nhiều đồ ăn đang giảm giá để tiết kiệm chi tiêu, mà ít khi kiểm tra kỹ hạn sử dụng, điều kiện bảo quản hay chất lượng thực tế.

Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, không phải thực phẩm nào càng rẻ cũng đáng mua. Thực tế, nhiều thực phẩm chỉ được bán rẻ khi chất lượng đã suy giảm, thời gian sử dụng không còn dài. Do đó, có những món dù giảm giá “rẻ bèo”, chị em cũng nên cân nhắc kỹ, bởi phía sau mức giá hấp dẫn ấy có thể là những rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe.

Trái cây gọt sẵn

Trái cây sau khi gọt bỏ lớp vỏ bảo vệ tự nhiên sẽ rất dễ bị nhiễm khuẩn, oxy hóa và hư hỏng nhanh. Khi được bán với giá rẻ, phần lớn là do chủ cửa hàng tận dụng những quả dập, quả đã quá chín.

Quá trình gọt, bảo quản và bày bán nếu không đảm bảo vệ sinh sẽ khiến vi khuẩn phát triển nhanh, làm giảm giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin C và tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng nên ưu tiên mua trái cây nguyên quả, tự gọt tại nhà để an toàn hơn.

Không nên mua trái cây gọt sẵn trong siêu thị

Sữa giảm giá sâu

Các chương trình giảm giá đối với sữa thường khiến nhiều người “ham rẻ” mua số lượng lớn để dùng dần. Tuy nhiên, những sản phẩm được giảm giá mạnh thường cận hạn hoặc gặp vấn đề trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Khi sữa để gần hết hạn, chất lượng dinh dưỡng có thể giảm, nguy cơ hỏng, biến mùi cao hơn. Với sữa cho trẻ em, người già hoặc người có sức đề kháng yếu, việc sử dụng sữa giảm giá sâu tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thực phẩm trái mùa

Thực phẩm trái mùa được bán với giá rẻ thường liên quan đến việc can thiệp mạnh bằng hóa chất kích thích sinh trưởng, bảo quản kéo dài hoặc nhập từ nguồn không rõ ràng. So với thực phẩm chính vụ, rau củ và hoa quả trái mùa dễ bị giảm hương vị, hàm lượng dinh dưỡng thấp hơn, thậm chí tồn dư chất bảo quản nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Khi bị giảm giá sâu, nhiều khả năng chất lượng thực phẩm đã xuống cấp, thời gian bảo quản không còn dài hoặc hình thức bắt đầu kém hấp dẫn. Nếu người tiêu dùng chỉ chú ý đến giá rẻ mà bỏ qua nguồn gốc, mùa vụ và điều kiện bảo quản, nguy cơ mua phải thực phẩm kém chất lượng là rất lớn.

Thịt xay sẵn

Thịt xay có diện tích tiếp xúc với không khí lớn hơn thịt nguyên miếng, vì vậy tốc độ ôi thiu và nhiễm khuẩn cao hơn. Thịt xay được giảm giá thường là phần thịt tồn kho, sắp hết hạn hoặc được xay từ nhiều mảnh thịt khác nhau, khó kiểm soát độ tươi. Nếu bảo quản không đúng nhiệt độ, thịt rất dễ bị biến đổi chất, sinh vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.

Thịt xay có thể được làm từ nhiều phần thịt vụn, mỡ hoặc phần thịt còn lại chưa bán hết

Hải sản đông lạnh

Hải sản là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cũng rất dễ hư hỏng. Hải sản đông lạnh được giảm giá mạnh có thể là sản phẩm đã lưu kho lâu ngày, độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng suy giảm.

Khi chế biến, loại hải sản này thường không còn vị ngọt tự nhiên, thịt bở, kém hấp dẫn. Nếu bảo quản không đúng cách, nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm càng tăng cao.

Chuyên gia dinh dưỡng có lời khuyên, chị em nội trợ đừng chỉ nhìn vào giá rẻ mà nên chú ý đến độ tươi, nguồn gốc, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản của thực phẩm. Bởi với đồ ăn, “rẻ” đôi khi phải trả giá "đắt"bằng chính sức khỏe của cả gia đình.