Khách Việt sẵn sàng chi nhiều hơn cho du lịch dịp Tết Nguyên đán

Không dừng lại ở du lịch nội địa

Trong vài năm trở lại đây, thói quen hoạt động vào dịp Tết Nguyên đán của người Việt đã và đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Bên cạnh truyền thống về quê hoặc du xuân trong nước, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch nước ngoài như một cách khởi đầu năm mới. Đáng chú ý, Tết Nguyên đán, vốn từng được xem là mùa cao điểm nội địa nay đang trở thành mùa cao điểm của thị trường du lịch quốc tế.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, nhu cầu đi nước ngoài dịp Tết Nguyên đán tăng đều qua từng năm, đặc biệt ở nhóm khách gia đình, khách trung niên và nhóm có thu nhập khá trở lên. Yếu tố "đi để nghỉ ngơi và trải nghiệm" đang được đặt lên hàng đầu, thay vì đi theo tâm lý tiết kiệm hay du lịch tham quan ngắn ngày.

Nhật – Hàn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu

Trong nhóm điểm đến được lựa chọn nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Lợi thế về khoảng cách, hạ tầng du lịch phát triển, mức độ an toàn cao và sự đa dạng trải nghiệm mùa đông giúp hai thị trường này phù hợp với nhiều đối tượng du khách.

Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản và Hàn Quốc đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và duy trì đà tăng trưởng tích cực. Điều này phản ánh sức hút bền vững của các điểm đến Đông Bắc Á, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đán khi du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm trọn vẹn.

Bà Phạm Thị Thu Hiền - Phó tổng giám đốc MayTrip thông tin: "Ngay từ đầu tháng 12 dương lịch, chúng tôi đã "cháy vé" tour Hàn dịp tết âm lịch. Với tour Nhật Bản, đến hiện tại cũng liên tục cập nhật tình trạng hết chỗ, đặc biệt là các tour cao cấp như Hokkaido được thiết kế theo hướng trải nghiệm, lịch trình không quá dày và chú trọng chất lượng dịch vụ".

Tour Trung Quốc trở lại mạnh mẽ

Bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc đang dần trở lại trong danh sách ưu tiên của du khách Việt dịp Tết Nguyên đán. Với lợi thế đường biên giới dài, đa dạng sản phẩm từ văn hóa, lịch sử đến thiên nhiên, Trung Quốc đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Các điểm đến như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Phượng Hoàng cổ trấn hay Cửu Trại Câu được đánh giá phù hợp cho chuyến đi đầu năm nhờ cảnh sắc mùa đông, không khí lễ hội và chiều sâu văn hóa. Đặc biệt, những hành trình kết hợp tham quan di sản, trải nghiệm thiên nhiên và nghỉ dưỡng đang được khách Việt quan tâm nhiều hơn so với các tour mua sắm truyền thống.

Khám phá một Trung Quốc rực rỡ trong những ngày Tết Nguyên đán cũng là trải nghiệm khách Việt khó lòng bỏ qua

Sự phục hồi của thị trường Trung Quốc góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách dịp Tết Âm lịch đồng thời tạo thêm động lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm.

Trải nghiệm "độc lạ" dịp Tết tại Ai Cập và Bhutan

Một điểm đáng chú ý khác trong mùa du lịch Tết Nguyên đán là sự gia tăng nhu cầu đối với các điểm đến xa và mang tính trải nghiệm đặc thù như Ai Cập và Bhutan. Dù không phải lựa chọn phổ biến cho số đông, nhưng nhóm thị trường này lại thu hút mạnh phân khúc khách có thu nhập cao, yêu thích khám phá và mong muốn những hành trình khác biệt.

Thời điểm Tết Nguyên đán lại là thời điểm du lịch Ai Cập lý tưởng bởi khí hậu Ai Cập thời gian này vô cùng dễ chịu

Ai Cập hấp dẫn du khách Việt nhờ giá trị lịch sử lâu đời, các kỳ quan thế giới như Kim Tự Tháp Giza, sông Nile hay thung lũng các vị vua. Trong khi đó, Bhutan – quốc gia được mệnh danh là "vương quốc hạnh phúc" lại mang đến trải nghiệm du lịch chậm, gắn với thiên nhiên và văn hóa tâm linh, rất phù hợp cho chuyến đi đầu năm mang ý nghĩa tinh thần.

MayTrip và đón đầu thị trường du lịch Tết

Trong bối cảnh thị trường mở rộng cả về điểm đến lẫn phân khúc khách, MayTrip được đánh giá là một trong những doanh nghiệp sớm nắm bắt xu hướng du lịch Tết. Doanh nghiệp tập trung xây dựng các sản phẩm phù hợp cho từng nhóm thị trường: từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến các hành trình dài ngày như Ai Cập và Bhutan.

Theo bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc điều hành MayTrip, khách du lịch dịp Tết Nguyên đán hiện nay không chỉ quan tâm đến giá mà chú trọng nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm và sự an tâm. "Tết là dịp khách sẵn sàng chi tiêu nếu sản phẩm mang lại giá trị tương xứng. Điều quan trọng là thiết kế hành trình phù hợp, dịch vụ ổn định và tư vấn rõ ràng để khách yên tâm lựa chọn", bà Hiền chia sẻ.

Những trải nghiệm đặc sắc và chất lượng tour cao cấp đã thu hút khách lựa chọn tour Hokkaido của MayTrip

Các tour Tết của MayTrip được thiết kế theo hướng cân bằng giữa tham quan và nghỉ ngơi, hạn chế phát sinh, phù hợp với gia đình và nhóm khách trung niên. Từ góc nhìn thị trường, việc mở rộng lựa chọn điểm đến và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho thấy du lịch Tết đang bước sang một giai đoạn mới. Thay vì chờ sát ngày, nhiều du khách đã chủ động lên kế hoạch sớm để có được lịch trình tốt, dịch vụ phù hợp và kiểm soát chi phí.

Đón Tết ở Bhutan với mong muốn về một năm mới bình an đến từng hơi thở

Với sự đa dạng của các thị trường từ Đông Bắc Á đến những điểm đến độc lạ, Tết Nguyên đán không còn là mùa "đóng khung" trong các chuyến đi quen thuộc. Các doanh nghiệp như MayTrip, với sự chuẩn bị bài bản và định hướng rõ ràng, đang góp phần định hình xu hướng du lịch Tết theo hướng chất lượng, đa dạng trải nghiệm và cá nhân hóa.

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng phân hóa, việc chủ động xây dựng sản phẩm phù hợp từng nhóm khách và nắm bắt sớm xu hướng thị trường như MayTrip là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh, đồng thời mang đến cho du khách những hành trình trọn vẹn hơn trong dịp đầu năm mới.