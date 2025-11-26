Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển khoản nhầm 23K cho shipper, hôm sau, người phụ nữ An Giang phát hiện: Tài khoản bị trừ hơn 30 triệu đồng

26-11-2025 - 18:48 PM | Sống

Không kịp tỉnh táo, chị Đ.L. mất tổng cộng hơn 30 triệu đồng.

Theo Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, thời gian gần đây tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện những vụ lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng. Điểm chung của các kịch bản là đánh vào tâm lý thương người, cả tin, hậu quả có không ít người dân mất trắng số tiền dành dụm.

Cụ thể, ngay trong tháng 11 này, chị Đ.L. sinh sống trên địa bàn tỉnh đã trở thành nạn nhân điển hình của chiêu lừa “shipper báo chuyển khoản nhầm”. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi quen thuộc: “Chị ơi, hôm trước chị chuyển khoản 23.000 đồng, nhưng chuyển nhầm vô tài khoản đăng ký làm nhân viên giao hàng của em rồi. Nếu không hủy trước 10 giờ sáng nay, tài khoản của em sẽ bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng…”

Giọng nói gấp gáp, sợ sệt từ đầu dây bên kia khiến chị L. mềm lòng. Nhớ lại đúng là hôm qua có thanh toán phí ship 23.000 đồng, chị không hề nghi ngờ. Shipper ảo lập tức gửi đường link Facebook của một công ty giao hàng và yêu cầu chị truy cập để “hủy thao tác nhầm lẫn”. Khi chị làm theo, tài khoản ngân hàng liên tục bị trừ tiền. Không kịp tỉnh táo, chị L. mất tổng cộng hơn 30 triệu đồng.

Chuyển khoản nhầm 23K cho shipper, hôm sau, người phụ nữ An Giang phát hiện: Tài khoản bị trừ hơn 30 triệu đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào giữa tháng 11, anh T.G.L. (xã An Biên) cũng gặp tình huống tương tự khi đang lái xe đi công tác. Shipper gọi báo giao hàng xong và đề nghị anh thanh toán 26.000 đồng. “Số tiền nhỏ nên tôi chuyển luôn cho nhanh”, anh L. kể. Nhưng ngay sau đó, đối tượng lại tiếp tục gọi video, nói chuyển nhầm tài khoản, rồi hướng dẫn anh thao tác “điều chỉnh”.

Kết quả, tài khoản của anh bị rút gần 1 triệu đồng. Anh L. ngậm ngùi: “Mình cũng nghi ngờ vì đã nghe báo đài cảnh báo hoài, nhưng thấy số tiền nhỏ quá nên chuyển đại. Ai ngờ mất thêm mấy chục lần…”

Để tránh rơi vào những chiếc bẫy ngày càng tinh vi như trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần ghi nhớ vài nguyên tắc đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng: Không chuyển khoản khi không chắc chắn đơn hàng. Nếu shipper báo chuyển phí giao hàng, hãy hỏi rõ mã đơn hàng, người gửi, nội dung.

Bên cạnh đó, người dân không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào, dù đối tượng giả danh công ty lớn hay nhà hảo tâm, chỉ một cú nhấp là đủ để lộ thông tin tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ ngân hàng, người thân hoặc công an địa phương trước khi thao tác.

Theo Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Ông bố sinh viên' 24 tuổi và cú lội ngược dòng trở thành thủ khoa

'Ông bố sinh viên' 24 tuổi và cú lội ngược dòng trở thành thủ khoa Nổi bật

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần Nổi bật

384 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

384 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:31 , 26/11/2025
Thành phố xem xét cấm pickleball vì ồn ào

Thành phố xem xét cấm pickleball vì ồn ào

18:30 , 26/11/2025
67 tuổi có mật độ xương như người 30 tuổi, người phụ nữ chia sẻ 4 thói quen nuôi dưỡng xương chị em ai cũng nên học theo

67 tuổi có mật độ xương như người 30 tuổi, người phụ nữ chia sẻ 4 thói quen nuôi dưỡng xương chị em ai cũng nên học theo

18:11 , 26/11/2025
Tin vui: 4 con giáp này sắp bước vào giai đoạn số đỏ nhất năm, được Thần Tài ưu ái, tiền chảy đầy túi

Tin vui: 4 con giáp này sắp bước vào giai đoạn số đỏ nhất năm, được Thần Tài ưu ái, tiền chảy đầy túi

17:54 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên