Sau khi chuyển khoản thành công 440 triệu đồng cho chủ tài khoản “Vong Phi Hung”, người phụ nữ Đà Nẵng lập tức trình báo công an

27-11-2025 - 16:18 PM | Sống

Chị Linh cho biết đã liên hệ với ngân hàng bên chuyển và bên nhận tiền những chưa được giải quyết nên quyết định trình báo cơ quan công an.

Mới đây, Công an xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại 440 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Cụ thể, vào 9h30 ngày 26/11, chị Nguyễn Mai Linh (trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Hòa Vang trình báo. Người phụ nữ cho biết đã chuyển nhầm số tiền 440 triệu đồng cho một tài khoản tên “Vong Phi Hung” mở tại Ngân hàng Agribank. Chị đã liên hệ với ngân hàng bên chuyển và bên nhận tiền nhưng chưa được giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định được chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. Đồng thời, cán bộ công an đề nghị người này chuyển trả đủ số tiền 440 triệu đồng lại cho chị Linh.

Sau khi chuyển khoản thành công 440 triệu đồng cho chủ tài khoản “Vong Phi Hung”, người phụ nữ Đà Nẵng lập tức trình báo công an- Ảnh 1.

Công an xã Hòa Vang hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Cảm kích trước tinh thần phục vụ nhân dân, tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, chị Linh đã viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng Công an xã Hòa Vang.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đà Nẵng﻿

Đinh Anh

