Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé 5 tuổi gồng mình vác con "thủy quái" nặng trĩu đi khắp làng, ai nhìn cũng giật mình

26-12-2025 - 15:04 PM | Sống

Nhìn hình dáng con "thủy quái" ai cũng tưởng sinh vật lạ.

Cậu bé 5 tuổi thản nhiên vác trên vai "thủy quái"

Những ngày đầu tháng 12, mạng xã hội Ecuador xôn xao trước đoạn video "thủy quái" kỳ lạ do Yukipa TV Ecuador đăng tải. Trong clip, một cậu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện giữa đường làng, trên vai là một "thủy quái" dưới nước có kích thước lớn đến mức gần bằng nửa thân người em.

Cậu bé vừa đi vừa vác sinh vật nặng trĩu, trong khi những người xung quanh liên tục dừng lại quan sát. Một số tỏ ra tò mò, số khác không giấu được vẻ dè chừng, thậm chí hoảng sợ trước hình dáng kỳ dị của "thủy quái" xuất hiện giữa khu dân cư.

Cậu bé 5 tuổi gồng mình vác con "thủy quái" nặng trĩu đi khắp làng, ai nhìn cũng giật mình - Ảnh 1.

Trong clip, một cậu bé khoảng 5 tuổi xuất hiện giữa đường làng, trên vai là một "thủy quái" dưới nước có kích thước lớn. (Ảnh: Yukipa TV Ecuador)

Lý do đoạn video nhanh chóng lan truyền nằm ở ngoại hình khác thường của sinh vật này. "Thủy quái" có thân hình to lớn, lớp da sần sùi như áo giáp, phần đầu bè rộng và dáng vẻ nặng nề, hoàn toàn khác với những loài cá quen thuộc mà người dân thường thấy.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng đây có thể là sinh vật lạ hiếm gặp, thậm chí là loài chưa từng được ghi nhận. Không ít người bày tỏ sự lo lắng khi cho rằng "thủy quái" có thể gây nguy hiểm nếu xuất hiện gần khu dân cư.

Sự thật phía sau "thủy quái" gây xôn xao

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều người am hiểu về sinh vật học đã quan sát kỹ hình dáng và đưa ra nhận định. Theo đó, "thủy quái" trong video thực chất là cá lau kiếng, còn được gọi là cá dọn bể hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, trong đó có Ecuador.

Loài cá này nổi bật với lớp da cứng, miệng hút bám đáy và khả năng sinh trưởng mạnh trong môi trường thuận lợi. Khi trưởng thành, một số cá thể có thể đạt kích thước lớn, đủ để khiến người lần đầu nhìn thấy nhầm tưởng là sinh vật lạ.

Cậu bé 5 tuổi gồng mình vác con "thủy quái" nặng trĩu đi khắp làng, ai nhìn cũng giật mình - Ảnh 2.

"Thủy quái" trong video thực chất là cá lau kiếng, còn được gọi là cá dọn bể hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ khu vực Nam Mỹ, trong đó có Ecuador. (Ảnh: Youtube)

Dù "thủy quái" trong clip không phải sinh vật hiếm, hình ảnh một cậu bé 5 tuổi vác sinh vật khổng lồ trên vai vẫn tạo nên hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng chính sự đối lập giữa vóc dáng nhỏ bé của cậu bé và kích thước quá khổ của "thủy quái" đã khiến câu chuyện trở nên đặc biệt.

Từ một đoạn video đời thường, hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận và một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của những khoảnh khắc lạ mắt trên mạng xã hội. Đằng sau cái tên "thủy quái" khiến người dân hoảng hồn là một loài cá quen thuộc, nhưng với kích thước đủ khiến bất cứ ai lần đầu chứng kiến cũng phải giật mình.

Giải mã “thủy quái” hung dữ dưới đáy sông Đà: Bảo vật tiến vua, giá đắt đỏ có tiền cũng khó mua

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
thủy quái

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cà phê ngon nhất, đắt tiền là chưa đủ, bậc thầy cà phê Nhật tiết lộ: Phải pha bằng nước này!

Cà phê ngon nhất, đắt tiền là chưa đủ, bậc thầy cà phê Nhật tiết lộ: Phải pha bằng nước này! Nổi bật

Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: BS chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắc

Đi tập thể dục để hạ đường huyết, người đàn ông bất ngờ tử vong: BS chỉ ra sai lầm cực nghiêm trọng mà nhiều người Việt đang mắc Nổi bật

Mua vàng ở tuổi 33, tôi phát hiện sự thật phũ phàng

Mua vàng ở tuổi 33, tôi phát hiện sự thật phũ phàng

14:55 , 26/12/2025
5 thực phẩm dù giảm giá rẻ bèo, chị em cũng đừng mua, nhất là món đầu tiên

5 thực phẩm dù giảm giá rẻ bèo, chị em cũng đừng mua, nhất là món đầu tiên

14:50 , 26/12/2025
Thực hư thông tin hơn 50 cháu nhỏ trường mầm non bị khói đen bao trùm

Thực hư thông tin hơn 50 cháu nhỏ trường mầm non bị khói đen bao trùm

14:30 , 26/12/2025
Tại sao người bán cá hay dùng túi màu đen đựng cá?

Tại sao người bán cá hay dùng túi màu đen đựng cá?

14:20 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên