Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng

26-12-2025 - 14:18 PM | Lifestyle

Cuộc sống của nàng Hậu này khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Nhắc đến những nàng Hậu giàu có và quyền lực bậc nhất Vbiz, không thể không kể đến Hà Kiều Anh. Sinh năm 1976, người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới tròn 16 tuổi. Sau hơn 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn giữ được sức hút với công chúng bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, sang trọng.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cô lựa chọn gắn bó với một doanh nhân thành đạt hơn mình 12 tuổi và hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ở tuổi U50, Hoa hậu Hà Kiều Anh sở hữu khối tài sản đáng nể, được xem là một trong những nàng Hậu giàu có nhất showbiz Việt. Trong danh mục bất động sản của mình, người đẹp gây chú ý với căn biệt thự nhà vườn trị giá 400 tỷ đồng cùng một penthouse dát vàng xa hoa.

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 1.
Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 2.

Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1976, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992

Biệt thự 400 tỷ

Gia đình Hà Kiều Anh hiện sinh sống trong căn biệt thự sân vườn trị giá khoảng 400 tỷ đồng, tọa lạc tại Quận 2, TP.HCM. Cơ ngơi có tổng diện tích sử dụng khoảng 450m², được thiết kế theo phong cách Việt cổ, nổi bật với khu vườn xanh mát, hồ nước mang yếu tố phong thủy cùng nhiều chi tiết decor tinh xảo như chum gốm, cột gỗ hay vật liệu truyền thống. Hà Kiều Anh đã dành gần 3 năm để hoàn thiện thiết kế và xây dựng căn nhà đúng với mong muốn về một không gian sống yên bình, đậm dấu ấn cá nhân.

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 3.
Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 4.

Vào dịp Noel vừa qua, phòng khách trong căn biệt thự của Hà Kiều Anh trở nên lung linh với cây thông tông hồng ngọt ngào. Cô cùng các con tranh thủ chụp bộ hình Giáng sinh ấm áp bên góc trang trí này

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 5.

Toàn cảnh cơ ngơi rộng 450m² của Hà Kiều Anh

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 6.

Không gian bên trong vô cùng thoáng đãng, được thiết kế theo phong cách Việt cổ

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 7.

Những chi tiết tinh xảo như chum gốm, cột gỗ... mang hơi thở truyền thống, dung hòa cùng sự xa hoa hiện đại của căn nhà

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 8.

Không gian phòng khách trong biệt thự 400 tỷ

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 9.

Khu vực bếp và bàn ăn có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng

Penthouse dát vàng

Căn penthouse xa hoa của Hà Kiều Anh tọa lạc trên tầng 20 của một tòa tháp, rộng khoảng 500m², sở hữu tầm nhìn 360 độ với cả 4 mặt hướng ra biển và núi. Cơ ngơi được thiết kế gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 ban công rộng rãi.

Không gian bên trong mang đậm phong cách hoàng gia châu Âu, sang trọng và quý phái với 2 tông màu chủ đạo là vàng và trắng. Từng chi tiết trong căn penthouse đều do Hà Kiều Anh lên ý tưởng, tạo nên tổng thể đẳng cấp và thống nhất. Mỗi khu vực đều có dấu ấn riêng, từ phòng ngủ mang hơi thở vintage tinh tế đến phòng tắm được chăm chút cầu kỳ với gương lớn, đèn chùm và bồn tắm sang trọng, toát lên vẻ xa hoa chuẩn đời sống thượng lưu.

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 10.

Penthouse triệu đô của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 11.

Nội thất trong nhà vô cùng tinh xảo, xa hoa

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 12.

Phòng ăn có view hướng ra biển

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 13.

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách cổ điển

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 14.

Góc nào trong nhà cũng có thể là nơi check-in tuyệt đẹp

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng- Ảnh 15.

Không gian phòng tắm đậm chất hoàng gia

