Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt

26-12-2025 - 14:05 PM | Lifestyle

Các mỹ nhân đình đám Vbiz "xả kho" loạt ảnh đón Giáng sinh gây sốt mạng xã hội.

Giáng sinh luôn là thời điểm đặc biệt trong năm, khi khắp nơi ngập tràn ánh đèn, cây thông và không khí rộn ràng của những cuộc sum họp. Từ phố xá, trung tâm thương mại cho đến mạng xã hội, tinh thần Noel lan tỏa theo cách rất riêng, kéo theo hàng loạt khoảnh khắc ấm áp, vui nhộn được chia sẻ liên tục. Và cũng như một "thông lệ" quen thuộc, phần được công chúng mong chờ nhất mỗi mùa Giáng sinh chính là màn "xả kho" hình ảnh từ dàn mỹ nhân đình đám Vbiz.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng, Lan Khuê, Phạm Hương, Midu, Đàm Thu Trang, Linh Rin,... đã chia sẻ những khung hình đón Giáng sinh bên gia đình. Năm nay, Midu trang trí mọi thứ trong nhà theo style đơn giản mà ấm cúng như thường lệ. Gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc ngọt ngào của nữ diễn viên bên ông xã doanh nhân. Dù đã hơn 1 năm kể từ ngày cưới nhưng Midu và Minh Đạt vẫn tình tứ như vợ chồng son khiến nhiều người xoắn xuýt.

Trong khi đó, Lan Khuê và Phạm Hương khiến dân tình "loá mắt" khi check-in trong biệt thự sang trọng. Nếu như Lan Khuê trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, ngay cả cầu thang cũng được chăm chút rực rỡ thì Phạm Hương vẫn theo giữ thói quen khi chia sẻ ảnh không gian bếp với cách bày trí "nịnh mắt". Mỗi người một phong cách nhưng ai cũng khiến dân tình trầm trồ vì độ hoành tráng. Bên cạnh đó, nhan sắc của cặp mỹ nhân "đầy duyên nợ" này cũng nhận nhiều lời khen có cánh. Ngoài ra, Minh Hằng, Linh Rin, Đàm Thu Trang có Giáng sinh ấm áp bên những thành viên trong gia đình.

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 1.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 2.

Minh Hằng đón Giáng sinh bên gia đình nhỏ và nhân vật chiếm spotlight chính là chồng doanh nhân khi hoá trang thành ông già Noel. Đây là hình ảnh lầy lội hiếm hoi của chồng Minh Hằng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 3.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 4.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 5.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 6.

Midu và Minh Đạt "phát cẩu lương" trong đêm Giáng sinh. Cặp đôi không ngại thể hiện cử chỉ tình tứ, cùng nhau trải qua ngày lễ ấm áp. Ảnh: FBNV

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 7.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 8.

Phạm Hương giữ phong độ khi khiến netizen "loá mắt" với bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng. Ảnh: Instagram nhân vật

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 9.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 10.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 11.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 12.

Lan Khuê trang hoàng biệt thự với cây thông kích cỡ khủng được giăng đèn lung linh. Cô còn tổ chức buổi tiệc nhỏ bên trong ngôi nhà, cùng gia đình và bạn bè trải qua mùa Giáng sinh ấm áp. Ảnh: Instagram nhân vật

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 13.

Đàm Thu Trang dành trọn thời gian cho 2 nhóc tỳ. Cựu người mẫu đưa hai nhóc tỳ đáng yêu dạo chơi, tận hưởng không khí Noel rực rỡ. Ảnh: FBNV

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 14.
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt - Ảnh 15.

Linh Rin và ông xã Phillip Nguyễn đón Giáng sinh đơn giản nhưng lại ấm áp và ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi làng cổ tích được mệnh danh là “Vience của phương Bắc”, gần 800 năm chưa từng có ô tô xuất hiện

Ngôi làng cổ tích được mệnh danh là “Vience của phương Bắc”, gần 800 năm chưa từng có ô tô xuất hiện Nổi bật

Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh

Không ai thèm ngó tới nhà tầng 1 cũ nát, người đàn ông liều xuống tiền rồi lột xác như phim điện ảnh Nổi bật

Nữ nghệ sĩ 40 tuổi không kết hôn, bỏ 12 tỷ xây "nhà trên không" sống 1 mình: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

Nữ nghệ sĩ 40 tuổi không kết hôn, bỏ 12 tỷ xây "nhà trên không" sống 1 mình: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

13:45 , 26/12/2025
5 loại cây không nên trồng ở trước cửa nhà, gia chủ cố tình trồng thì hậu quả khôn lường

5 loại cây không nên trồng ở trước cửa nhà, gia chủ cố tình trồng thì hậu quả khôn lường

13:10 , 26/12/2025
Showbiz làm gì có ai hên như mỹ nam này: Đóng 1 phim giàu cả đời, 17 tuổi làm "tổng tài" mới sốc

Showbiz làm gì có ai hên như mỹ nam này: Đóng 1 phim giàu cả đời, 17 tuổi làm "tổng tài" mới sốc

12:55 , 26/12/2025
10 loại cây thơm nức mũi, trồng trước nhà dịp Tết thì miễn chê

10 loại cây thơm nức mũi, trồng trước nhà dịp Tết thì miễn chê

12:45 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên