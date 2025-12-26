Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Showbiz làm gì có ai hên như mỹ nam này: Đóng 1 phim giàu cả đời, 17 tuổi làm "tổng tài" mới sốc

26-12-2025 - 12:55 PM | Lifestyle

Chỉ với một vai diễn, mỹ nam này đã kiếm đủ tiền để tiêu cả đời không hết.

Khi chỉ mới 12 tuổi, chàng mỹ nam này đã cùng mẹ đi casting cho vui một bộ phim. Không ấp ủ hy vọng gì, lại còn bị đánh rớt vai này để đóng vai khác, ấy vậy mà cơ hội ấy đã giúp anh có thay đổi số phận mãi mãi, có thể là không còn phải lo lắng gì từ đó về sau nữa.

Năm 2016, bộ phim Stranger Things chính thức được Netflix sản xuất. Trong quá trình casting, sao nhí sinh năm 2004 Noah Schnapp đã xuất hiện và thử sức vai Mike. Tuy nhiên sau đó, cậu rớt vai này vào tay người bạn diễn sau này là Finn Wolfhard, nhưng bù lại được chọn đóng Will Byers. Nhân vật "cậu bé mất tích" này được xem là chìa khóa quan trọng của Stranger Things cho đến tận hiện tại, giúp tên tuổi Noah Schnapp nổi tiếng toàn cầu.

Trong một phỏng vấn gần đây khi quảng bá cho mùa cuối cùng của Stranger Things, Noah Schnapp hé lộ mức cát-xê cùng những phúc lợi đi kèm của Stranger Things đã giúp anh "một bước lên hương", giàu có cả đời tiêu xài không hết. "Tôi rất biết ơn vì Stranger Things đã giúp tôi có được sự ổn định tài chính để sống tốt đến hết đời. Tôi còn có thể mong muốn gì hơn nữa đây? Tôi biết có lẽ mình sẽ không bao giờ được tham gia một dự án nào lớn như Stranger Things nữa", Schnapp chia sẻ.

Trong Stranger Things mùa 5, Noah Schnapp được cho là nhận về mức thù lao hơn 7 triệu USD (184 tỷ đồng), cao gấp 44 lần so với thời điểm mùa đầu tiên gần 1 thập kỷ trước. Vì vậy không quá dễ hiểu khi chỉ với một dự án thế này, Schnapp gần như không còn lo lắng gì về vấn đề tài chính.

Trở lại thời điểm vừa bắt đầu sự nghiệp, Noah Schnapp không có quá nhiều thành tựu nổi bật ngoài Stranger Things. Anh từng đóng một vai nhỏ trong phim Bridge of Spies của đạo diễn Stephen Spielberg cùng một vài phim điện ảnh khác nhưng không quá thành công. Mặt khác, Noah Schnapp lại sớm tập tành kinh doanh khi chỉ mới 17 tuổi. Thời điểm đó, anh chàng đồng sáng lập thương hiệu đồ ăn vặt TBH, rồi tiếp tục phát triển TenderFix - một ứng dụng hoạt động như "nhà hàng online" dành cho món gà rán chỉ 1 năm sau đó.

Theo Thành Vũ

