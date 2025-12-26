Nữ nghệ sĩ 40 tuổi không kết hôn, bỏ 12 tỷ xây "nhà trên không" sống 1 mình: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

Ở Hồ Nam, Trung Quốc, cái tên Lưu Vãn Nhi từng được giới nghệ thuật ballet nhắc đến như một gương mặt đầy triển vọng. Ở tuổi 40, sau nhiều năm rời xa sân khấu và chính thức giải nghệ, nữ nghệ sĩ này bất ngờ gây chú ý khi chi gần 7 tỷ đồng để xây dựng một căn riêng - nơi cô chọn sống một mình, tách khỏi nhịp ồn ào của phố thị.

Không chồng con, không hôn nhân, Lưu Vãn Nhi nói cô xem đây là món quà dành cho chính mình sau nhiều năm sống theo lịch tập luyện khắc nghiệt. Dù thừa nhận đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng với cô, cảm giác được làm chủ cuộc sống và không gian riêng còn quan trọng hơn mọi khuôn mẫu quen thuộc.

Theo chia sẻ, căn nhà này được Lưu Vãn Nhi mua cách đây khoảng 10 năm với mức giá 1,86 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) với tổng diện tích 400m². Mặt bằng gồm 5 phòng ngủ, 3 không gian sinh hoạt chung và một khu ban công kết hợp sân thượng rộng 120m². Căn nhà tuy không nằm ở vị trí biệt lập hay trên đỉnh núi nhưng nhờ thiết kế trần cao 6m, hệ cửa kính lớn và không gian mở liên hoàn nên tổng thể căn nhà mang lại cảm giác như đang "lơ lửng" trên không ngập ánh sáng.

Xây dựng căn nhà này, Lưu Vãn Nhi dường như đã dành toàn bộ tâm trí, nhiệt huyết, thời gian và tiền bạc. Công trình khởi công vào tháng 6/2024, kéo dài hơn 14 tháng, riêng chi phí cải tạo khoảng 1,4 triệu NDT (gần 5 tỷ đồng), bao gồm toàn bộ thiết kế, vật liệu và thi công.

Trong suốt quá trình làm nhà, nữ gia chủ trực tiếp thiết kế và giám sát. Từ cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng nội thất, đến cửa hàng bán đèn trang trí, cô đều tự mình đi khảo sát, so sánh và lựa chọn. Gần như ngày nào cô cũng có mặt tại công trình để trao đổi với thợ, theo sát từng hạng mục như điện nước, sàn, tường hay hoàn thiện chi tiết. Toàn bộ nội thất và đồ trang trí, từ những món lớn như sofa, tủ quần áo cho đến vật dụng nhỏ, đều do một tay Lưu Vãn Nhi lựa chọn.

Phòng khách là điểm nhấn rõ nét nhất của căn nhà. Trần cao, hệ cửa kính ô vuông cỡ lớn kết hợp 5 ô cửa vòm trang trí và cửa đôi phong cách Pháp khiến ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Từ phòng khách nhìn ra là khu sân thượng xanh mát với cây leo, lan can sắt mang lại cảm giác như một khu vườn treo giữa không trung.

Để giảm cảm giác trống trải của trần cao, gia chủ sử dụng hệ xà ngang màu nâu đậm kết hợp đèn chùm ánh vàng cỡ lớn. Sàn lát gỗ tông nâu đỏ, tường điểm đá văn hóa màu trắng, kết hợp nội thất tông trầm như bàn trà đen, sofa da xanh đậm và ghế phụ tạo tổng thể vừa ấm áp vừa có chiều sâu. Cây xanh được bố trí khéo léo, góp phần làm mềm không gian và tăng cảm giác kết nối với thiên nhiên.

Trong khi đó, khu bếp và phòng ăn cũng được thiết kế mở hoàn toàn, không có vách ngăn với phòng khách. Chị dùng sàn gỗ đóng vai trò liên kết các khu vực. Nữ chủ nhà lựa chọn bàn ăn chữ nhật, ghế đen, phía trên là ba đèn thả ánh vàng rất có gu.

Hệ tủ bếp màu đen được chia rõ công năng: tủ kính trưng bày, tủ kín lưu trữ và khoảng trống dành cho máy pha cà phê, ấm nước, vừa gọn gàng vừa có tính thẩm mỹ cao.

Trái ngược với không gian sinh hoạt chung rộng lớn, phòng ngủ được thu gọn diện tích hơn hẳn. Gia chủ cho rằng với một người sống một mình, phòng ngủ chỉ cần đủ dùng, ưu tiên sự yên tĩnh và cảm giác an toàn. Không gian sử dụng tông màu ấm, giường đôi, đèn trần ánh vàng và bàn trang điểm gỗ sẫm, tối giản nhưng dễ chịu.

Sau khi chia sẻ hình ảnh ngôi nhà, nữ chủ nhà nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen về thẩm mỹ và độ "chịu chơi", cũng có ý kiến cho rằng không gian quá rộng so với nhu cầu ở một người. Trước những bình luận này, chị thẳng thắn cho biết mình không thấy lãng phí, bởi mỗi khu vực đều phục vụ cho việc tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Kết thúc hành trình tự làm nhà, nữ chủ nhà thừa nhận vẫn còn những chi tiết chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng với một người tự học, tự làm và tự quyết gần như mọi thứ như cô việc hoàn thiện được một không gian sống đúng với mong muốn đã là đáng quý.

