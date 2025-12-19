Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ minh tinh Penthouse qua đời sau khi từ chối điều trị u não ở bệnh viện

19-12-2025 - 13:35 PM | Lifestyle

Sự ra đi đột ngột của nữ minh tinh Penthouse là nỗi mất mát to lớn đối với làng giải trí Hàn Quốc.

Sáng 19/12, các trang báo lớn tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nữ minh tinh đình đám Kbiz Yoon Seok Hwa (phim Penthouse 3) vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh u não. Nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 69. Lễ tang của cố diễn viên sẽ được tổ chức tại bệnh viện Severance Hospital ở Seoul.

Còn nhớ hồi tháng 10/2022, truyền thông Hàn cho hay nữ minh tinh Penthouse phải trải qua ca phẫu thuật vì khối u ở não. Ban đầu, Yoon Seok Hwa tiếp nhận điều trị bằng máy móc ở bệnh viện, có thời gian chỉ còn nặng có 36kg. Nhưng sau đó, nữ nghệ sĩ quyết định từ bỏ điều trị ở bệnh viện và chuyển sang dùng các liệu pháp tự nhiên trong thời gian chiến đấu với căn bệnh u não quái ác.

Nữ diễn viên Yoon Seok Hwa vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Ảnh: Naver

Thông tin nữ minh tinh Yoon Seok Hwa đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ sở kim chi. Tại làng giải trí Kbiz, nữ nghệ sĩ sinh năm 1956 từ lâu đã nhận về nhiều tình cảm yêu mến của công chúng và được công nhận là 1 trong những biểu tượng của sân khấu kịch.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài năng. Đồng thời, công chúng cũng gửi nhiều lời động viên chân thành tới gia đình cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể vơi đi nỗi đau mất mát người thân.

Cái chết của Yoon Seok Hwa đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả. Ảnh: Nate

Yoon Seok Hwa sinh năm 1956, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên sân khấu kịch. Xuyên suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao qua loạt vai diễn để đời trong các vở kịch như I Am You, Yoon Seok Hwa’s Distant You... Bên cạnh đó, Yoon Seok Hwa còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch.

Đáng chú ý, nữ ngôi sao đã thành công lấn sân diễn xuất, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim truyền hình ăn khách như The Great Shaman Ga Doo Shim, Saimdang - Memoir of Colors, The Penthouse 3,...

Yoon Seok Hwa là 1 trong những gương mặt huyền thoại ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Soompi

Theo Dương Nam

Đời sống & pháp luật

