Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp

19-12-2025 - 12:38 PM | Lifestyle

Vẫn là phom áo dài suông mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng người mặc, nhưng điểm nhấn đặc biệt nằm ở thiết kế bốn tà thay vì hai tà truyền thống như những năm trước.

So với xu hướng áo dài những năm trước, Tết Bình Ngọ 2026 chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế áo dài tà kép đang được phái đẹp đặc biệt quan tâm.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 1.

Nếu như tà đơn truyền thống mang đến vẻ đẹp nền nã, quen thuộc thì áo dài tà kép lại nhân đôi sự thướt tha với cấu trúc gồm hai tà trước và hai tà sau, tạo độ rủ mềm mại và chuyển động uyển chuyển hơn hẳn.

Khi bước đi, từng lớp tà đan xen nhẹ nhàng, tôn lên nét yểu điệu, nữ tính và giúp tổng thể trang phục trở nên bay bổng, sang trọng, rất phù hợp với không khí rộn ràng, tươi mới của ngày Tết.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 2.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 3.

Linh Thanh Do

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 4.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 5.

Solin

Vẫn là phom áo dài suông mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy vóc dáng người mặc, nhưng điểm nhấn đặc biệt nằm ở thiết kế bốn tà thay vì hai tà truyền thống. Sự bổ sung này không làm mất đi nét thanh lịch quen thuộc, trái lại còn tăng thêm độ thướt tha, yểu điệu, giúp từng bước đi trở nên uyển chuyển và bay bổng hơn.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 6.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 7.

Huyen Thai

Chất liệu được các nhà thiết kế ưu ái trong xu hướng áo dài tà kép Tết năm nay chủ yếu là gấm và lụa trơn màu, bề mặt tưởng chừng tối giản nhưng lại ẩn chứa hoa văn chìm tinh xảo, mang đến vẻ đẹp nền nã, sang trọng và rất Tết. Chính sự tiết chế trong họa tiết giúp tổng thể trang phục trở nên tinh tế, dễ ứng dụng mà vẫn đủ nổi bật.

Đặc biệt, với những cô nàng cá tính và sắc sảo hơn, xu hướng năm nay còn gợi ý những phần tà nhung hoặc tà ánh kim lấp lánh, mang đến cảm giác sang chảnh, thời thượng mà vẫn giữ được hồn cốt áo dài truyền thống. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho các buổi du xuân, tiệc Tết hay chụp ảnh đầu năm.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 8.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 9.

Moceva Hà Nội

Điểm hút mắt nhất của áo dài 4 tà nằm ở phần tà bay nhẹ, được xử lý khéo léo với sự đan xen màu sắc tinh tế. Các lớp tà khi chuyển động tạo hiệu ứng mềm mại, giúp người mặc luôn nổi bật trong từng khoảnh khắc. Tà áo có thể được may bằng lụa hoặc gấm với gam màu nổi bật, sắc nét dành cho những ai yêu thích sự rực rỡ ngày xuân; hoặc lựa chọn bảng màu nhẹ nhàng, thanh tao như kem, be, hồng phấn, xanh ngọc cho vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 10.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 11.

HERA Design

Về độ dài, áo dài tà kép chấm mũi chân đặc biệt phù hợp với phái đẹp ngoài 30 tuổi, tôn lên nét đẹp quý phái, cao sang và đằm thắm. Trong khi đó, những thiết kế tà ngắn hơn lại là "chân ái" của các cô nàng đôi mươi, mang đến hình ảnh trẻ trung, nhẹ nhàng và xinh xắn.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 12.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 13.

Mainichi

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 14.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 15.

Petbychang

Không chỉ là một biến tấu về thiết kế, áo dài tà kép còn thể hiện tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự nền nã Á Đông và gu thẩm mỹ đương đại. Áo dài tà kép hay 4 tà này hứa hẹn sẽ là xu hướng được phái đẹp yêu thích, góp phần làm nên một mùa xuân rực rỡ, duyên dáng và đầy khí chất trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 16.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 17.

Kamili Fashion

Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 18.
Tâm điểm xu hướng áo dài Tết 2026: Áo dài tà kép (4 tà) nhân đôi vẻ thướt tha, sang chảnh cho phái đẹp- Ảnh 19.

Leaf

Hà Tăng lại tạo trend áo dài Tết: Local brand đồng loạt ra mắt các thiết kế, tôn trọn khí chất phụ nữ tuổi 35+

Theo MaiAmi

Phụ nữ số

