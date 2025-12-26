Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn

26-12-2025 - 14:48 PM | Lifestyle

Gia đình này từ đàng trai đến đàng gái đều có truyền thống nghệ thuật.

Mới đây, đám cưới của con trai nghệ sĩ Tấn Beo - Tấn Lộc và cô dâu Quỳnh Anh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nhận về nhiều sự quan tâm. Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện thu hút hơn cả, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn vì sự lộ diện của bố cô dâu - ca sĩ Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh.

Cô dâu Quỳnh Anh được bố Chế Phong dắt vào lễ đường. Nguồn: Chumchum.

Gia thế của cô dâu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi trước đó, ca sĩ Chế Phong vốn khá kín tiếng trong đời sống cá nhân, hiếm khi chia sẻ hình ảnh về con gái trên mạng xã hội. Bản thân cháu nội danh ca Chế Linh cũng không hoạt động showbiz,.

Danh ca Chế Linh là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng và bolero Việt Nam từ thập niên 1960 đến nay. Ông được xem là một trong “tứ trụ nhạc vàng” cùng với những giọng ca lão làng khác, và tên tuổi ông vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng khán giả trong nước cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Vài tháng trở lại đây, Chế Linh trở về Việt Nam, chia sẻ những hình ảnh du lịch, trải nghiệm tại Hà Giang.

Bố của cô dâu - Chế Phong là con trai của danh ca Chế Linh, sinh năm 1973, theo đuổi nhạc trữ tình và bolero giống cha mình.

Quỳnh Anh nên duyên cùng Tấn Lộc, con trai nghệ sĩ Tấn Beo. Do cả hai gia đình đều có mối liên hệ với giới nghệ thuật, hôn lễ quy tụ sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp trong showbiz, khiến những hình ảnh trong ngày trọng đại nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Hiện tại, Tấn Lộc hoạt động với vai trò rapper, nghệ danh là TAPLOW, trong khi Quỳnh Anh theo đuổi công việc kinh doanh.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 1.
Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 2.
Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 3.

Nhan sắc cô dâu gây chú ý. Nguồn ảnh: FBNV.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 4.
Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 5.

Nguồn ảnh: mariebridal.hcm, Chumchum.

Bên cạnh gia thế, nhan sắc của Quỳnh Anh trong ngày trọng đại cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Cô xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái tự tin, được nhận xét là xinh xắn, tươi tắn.

Dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh đám cưới, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi “trai tài gái sắc”, cho rằng cô dâu vừa có visual nổi bật vừa sở hữu nền tảng gia đình đáng chú ý. “Cháu gái danh ca Chế Linh đây sao, xinh quá, nhìn như hot girl, lại còn cao nữa”, “Biết con trai Tấn Beo cưới mà giờ mới biết là lấy cháu nội Chế Linh, xem đoạn Chế Phong dắt tay lên lễ đường mới để ý”, hay “Xinh quá, vừa đẹp vừa có gia thế”, “Cặp đôi nhìn rất đẹp”,... những bình luận của cư dân mạng.

Hiện Quỳnh Anh sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trên trang Facebook cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình, trong đó có những khoảnh khắc chụp cùng bố và ông nội - danh ca Chế Linh.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 6.

Quỳnh Anh và ông nội - danh ca Chế Linh.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 7.

Quỳnh Anh với bố.

Quỳnh Anh sở hữu gu thời trang cá tính, phong cách hiện đại. Ngoài công việc, cô thường dành thời gian cho các chuyến du lịch và gặp gỡ bạn bè. Trước khi công bố thông tin tổ chức hôn lễ, cháu gái danh ca Chế Linh khá kín tiếng về chuyện tình cảm, hiếm khi chia sẻ hình ảnh về nửa kia trên mạng xã hội.

Cùng xem thêm một vài hình ảnh đời thường của Quỳnh Anh:

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 8.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 9.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 10.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 11.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 12.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 13.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 14.

Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 15.
Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn- Ảnh 16.

Nguồn ảnh: FBNV.


Nữ danh ca lẫy lừng miền Nam: "Tôi không có bạn trai hay bạn gái, không trác táng"

Theo Trần Hà

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi làng cổ tích được mệnh danh là “Vience của phương Bắc”, gần 800 năm chưa từng có ô tô xuất hiện

Ngôi làng cổ tích được mệnh danh là “Vience của phương Bắc”, gần 800 năm chưa từng có ô tô xuất hiện Nổi bật

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng

Hoa hậu Việt ở biệt thự 400 tỷ, sở hữu cả penthouse dát vàng Nổi bật

Nhan sắc vợ đại gia đẹp như minh tinh, yêu chồng hết mực của nam NSƯT, Phó chủ tịch Hội điện ảnh

Nhan sắc vợ đại gia đẹp như minh tinh, yêu chồng hết mực của nam NSƯT, Phó chủ tịch Hội điện ảnh

14:40 , 26/12/2025
Nhìn tưởng cô sinh viên nào nhưng hóa ra mỹ nhân này đã U40, 5 món thời trang chính là "chìa khóa" hack tuổi

Nhìn tưởng cô sinh viên nào nhưng hóa ra mỹ nhân này đã U40, 5 món thời trang chính là "chìa khóa" hack tuổi

14:18 , 26/12/2025
Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt

Hội hào môn "bung nóc" mùa Giáng sinh: Midu khoá môi Minh Đạt, xem biệt thự của Phạm Hương - Lan Khuê mà loá mắt

14:05 , 26/12/2025
Nữ nghệ sĩ 40 tuổi không kết hôn, bỏ 12 tỷ xây "nhà trên không" sống 1 mình: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

Nữ nghệ sĩ 40 tuổi không kết hôn, bỏ 12 tỷ xây "nhà trên không" sống 1 mình: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

13:45 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên