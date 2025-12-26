Đám cưới con trai: Tấn Beo được đồng nghiệp bế lên sân khấu, xúc động bật khóc

Tối 25/12, đám cưới của Tấn Lộc - con trai nghệ sĩ Tấn Beo và Quỳnh Anh - cháu nội danh ca Chế Linh đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Tại đám cưới, nghệ sĩ Tấn Beo diện áo vest họa tiết da beo. Do chân còn yếu sau lần đột quỵ, Tấn Beo ngồi xe lăn đến đám cưới. Dù vậy, anh vẫn bắt tay, vẫy chào người quen, cùng vợ là chị Phùng Thị Dung đón tiếp khách mời ở sảnh tiệc cưới.

Trong phần nghi lễ, nam nghệ sĩ xúc động rơi nước mắt, không nói lên lời. Nghệ sĩ Tấn Hoàng phải phát biểu thay, gửi lời chào, lời chúc và cảm ơn tới khách dự tiệc.

Tấn Beo cùng đồng nghiệp trong đám cưới con trai anh.

Nam danh hài phải ngồi xe lăn, xúc động không nói được và phải nhờ Tấn Hoàng phát biểu thay.

Trong không khí buổi tiệc, Hiếu Hiền bế nam danh hài lên sân khấu rồi các nghệ sĩ Hữu Nghĩa, Quốc Thuận, Linh Tâm, Phương Bình, Hiếu Hiền, Dũng Nhí, ca sĩ Quách Tuấn Du, Chế Phong… quây quần xung quanh, cùng hòa giọng trong ca khúc “60 năm cuộc đời”, tạo nên khoảnh khắc thân tình, ấm áp.

Bà xã Tấn Beo cho biết, sức khỏe của nam danh hài đã có tiến triển tích cực so với trước đây. Nam danh hài hiện điều trị tại nhà chứ không còn ở trung tâm trị liệu và châm cứu ở Bình Dương. Thỉnh thoảng tinh thần nam nghệ sĩ rất vui, nhất là những khi có bạn đến chơi.

Tấn Beo được Hiếu Hiền bế lên sân khấu.

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn duy trì việc đi thăm khám sức khỏe ở bệnh viện để theo dõi tình hình và tập vật lý trị liệu.

Tấn Beo tên thật là Lê Tấn Danh, sinh năm 1970, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ cải lương, kịch nói, sân khấu hài cho đến điện ảnh. Khởi đầu sự nghiệp với sân khấu cải lương và tuồng cổ từ năm 11 tuổi nhưng Tấn Beo lại sớm bộc lộ năng khiếu diễn hài.

Tấn Beo và Tấn Hoàng.

Nam nghệ sĩ có nhiều vai diễn ấn tượng với khán giả trong các vở như: Vì sao lên chùa, Tình lương Sơn Bá, Rồng vàng, Mơ làm ca sĩ, Năm Nổ về làng...

Tấn Beo có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã là Phùng Thị Dung và 3 người con trai lần lượt là Tấn Lợi, Tấn Lộc và Tấn Bình An. Trong đó, Tấn Lộc nối nghiệp cha theo nghề diễn, từng cùng cha góp mặt trong dự án phim "Game thủ học đường".